El senador nacional Jorge Taiana participó de la celebración por los 40 años de la fundación del Partido de los trabajadores (PT) de Brasil junto a los ex presidentes Lula Da Silva (Brasil) y José "Pepe" Mujica (Uruguay).

"Argentina puede ser usada como ejemplo por los otros países de la región para que las fuerzas progresistas puedan ganarle en las urnas a los gobiernos que están implantando un modelo económico neoliberal", enfatizó Taiana.

Durante los festejos, que se realizaron este fin de semana en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, el ex canciller afirmó que "para remontar una derrota es fundamental la unidad de las fuerzas progresistas, pero no sólo de los partidos sino de todas las fuerzas, incluyendo movimientos sociales y sindicatos".

Lula Da Silva junto a los ex cancilleres de Brasil, Celso Amorim y de Argentina, Jorge Tainana.

"Gobernamos 12 años y nos derrotaron. Y lo primero que aprendimos y que los otros partidos de izquierda tienen que aprender es que, tras una derrota electoral, hay que levantarse y seguir luchando", resaltó Taiana.

En ese marco, consideró que "no vamos a construir una fuerza ganadora si no reconocemos la diversidad de nuestro movimiento", y aseguró que "hay que confiar" en el Pueblo.

"Si no hay confianza en el Pueblo, si no sabemos escuchar, si no sabemos hablar el lenguaje de los más humildes y entender su sufrimiento y sus luchas, no vamos a poder construir esa fuerza mayoritaria", manifestó Taiana en un comunicado.

Además, el ex canciller advirtió que es "la fuerza del Pueblo la que da el poder a los dirigentes y no al revés", por lo que deben "tener el oído siempre cerca del Pueblo y los pies en el barro".

Por último, consideró que "un objetivo central que define esta época es la lucha contra la desigualdad", ya que es "la peor consecuencia del proyecto neoliberal".

"Esta lucha es la que nos va a dar la fuerza necesaria para acumular sectores, aunar esfuerzos y derrotar los proyectos de minorías privilegiadas", concluyó.