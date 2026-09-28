Tadeo García Zalazar volvió a quejarse de los "charlatanes de la política" y le apuntó a Petri

De ejemplo volvió a usar las declaraciones que hizo Luis Petri en una reciente charla que dio junto al analista financiero Claudio Zuchovicki en el hotel Sheraton. Allí el diputado nacional libertario aseguró que era necesario eliminar impuestos para crecer.

“Si queremos ser más competitivos, es fundamental bajar y eliminar los impuestos que hoy terminan castigando a quienes producen. Ingresos Brutos es uno de ellos por su regresividad: cuanto más producís y más valor agregás, más te castiga", lanzó Petri en esa oportunidad. Y luego también criticó los números de las exportaciones de la provincia.

Sin nombrarlo explícitamente, García Zalazar le retrucó:

"Bajar impuestos, aumentar exportaciones y atraer inversiones son objetivos obvios. La demagogia empieza cuando se los promete sin precisar cómo, dónde, con quiénes y de qué manera eso se va a traducir en trabajo de calidad".

A la par le atribuyó esos comentarios a quienes "desconocen" lo que se hizo en la provincia en las últimas gestiones -de las que él fue y es parte-, o lo mezclan con debates nacionales, sin mostrar "qué proyecto de fondo tienen para Mendoza ni con qué equipo pretenden llevarlo adelante".

Diario UNO consultó al entorno del diputado nacional Luis Petri para tener su mirada sobre este contrapunto que lo eligió de blanco, pero el dirigente evitó responder.

García Zalazar se distancia de la clase política y habla de "pluriempleo"

En el mismo posteo en el que Tadeo García Zalazar plantó bandera como candidato a la gobernación, pareció distanciarse de la clase política de la que forma parte y desde ese lugar puso la lupa en la crisis económica que exige tener pluriempleo.

"Hay una economía real que la política no termina de ver", comenzó diciendo y enumeró: "Gente que hace changas, vende lo que puede desde su casa, hace uñas, corta el pelo, cocina para vender, arregla teléfonos, pinta casas, cuida personas, hace fletes o sostiene pequeños emprendimientos".

Y como una forma de reconocer el esfuerzo de esos trabajadores siguió: "Miles de mendocinos, entre ellos muchos jóvenes, viven el pluriempleo como necesidad. Buscan nuevas maneras de trabajar para completar sus ingresos y salir adelante. Eso dice algo muy importante sobre Mendoza. Frente a las dificultades, la gente no se retira. Trabaja más. Suma horas, busca otro ingreso, empieza algo propio".