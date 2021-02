Suarez al rojo vivo: "Al PJ mezquino no le interesa Mendoza y esto es una torpeza política"

Pero más allá de su visible enojo, el mandatario aseguró que la iniciativa de reforma constitucional que impulsa en la Legislatura no sólo supone un recorte del gasto político, sino que cuenta con el aval de los mendocinos: "no es lo mismo tener 86 legisladores a tener la mitad con representación de todos los departamentos. Yo les preguntaría a ellos, a los empresarios (en referencia a los dueños de la firma IPC) cómo ven esta actitud de esta reducción del costo. Porque no sólo se reduce el costo, yo les podría decir la cantidad de escuelas y camas que podríamos ganar con esa reducción del costo, sino que también puedo decir la empatía que van a tener los mendocinos con el gobierno y la dirigencia, que puede decir aunque la estemos pasando mal en este país, damos una señal desde la política" resaltó y remarcó una y otra vez el "amplio apoyo de la ciudadanía" hacia esta reforma constitucional.

Sin hacer una pausa para respirar y tomar aire, el gobernador enumeró uno a uno los cambios que supone esta reforma: "por qué votar cada dos años, porqué no elegir a la gente que se dedique a gobernar cada 4 años y dejar de lado la politequería de estar pensando en elecciones. Por qué no votar el equilibrio fiscal o dejar que los municipios sean autónomos", se preguntó enfático Rodolfo Suarez.

Con el fastidio a flor de piel, Suarez cargó las tintas contra el peronismo "que está gobernado por alguien que está ideologizado, les importa más la ideología, las políticas nacionales, pertenecer al algo, cuando lo que tiene que primar es el sentido común", disparó.

"La reforma se va a discutir en el recinto"

Sin titubeos, el gobernador aseguró que el proyecto oficial se discutirá en el recinto y enfatizó: "nosotros vamos a seguir con la reforma, vamos a ir a las cámaras y vamos a ir al recinto y que voten en contra. Y yo quiero ver un argumento, porque en ese comunicadito que han hecho no hay un sólo argumento porqué van a votar en contra".

Según adelantó, encuestas que ha hecho el Gobierno revelan que el 90% de la población apoya la reforma constitucional.

"Nosotros también nos estamos achicando, para que haya más escuelas y más camas en los hospitales. Durante 4 años con la reducción de la Legislatura podríamos hacer construir 6 hospitales y 10 escuelas, pero yo no quiero llegar a esa discusión, a lo que quiero llegar es que tenemos que hacer cambios profundos para que la Argentina salga adelante y la empatía de quien le toca gobernar de no aferrarse a su cargo, como lo estoy haciendo yo que me he excluido de la reelección. La verdad me sorprenden, es una torpeza política de parte de ellos", concluyó.