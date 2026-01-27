Según AMPROS la reforma laboral afectará los derechos de un millón de trabajadores de la salud

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) salieron este martes a exponer su oposición al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei.
La entidad que agrupa a los médicos y enfermeros de la provincia apeló al mismo argumento de la institucional nacional que los contiene (Fesprosa) que aseguró que un millón de trabajadores del área de salud de todo el país verán afectados sus derechos laborales.
AMPROS, cuya titular es Claudia Iturbe, decidió acudir a los tres senadores nacionales por Mendoza para transmitirles sus inquietudes. De esto notificaron a los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri y a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.
AMPROS en contra del proyecto de reforma laboral
Según la gremial de la salud la iniciativa del Ejecutivo nacional significará el riesgo de pérdidas de derechos laborales para al menos un millón de empleados del sector.
El documento enviado a los legisladores nacionales por Mendoza y difundido en redes sociales comienza así: “Queremos expresar que el proyecto presentado impacta en el conjunto del mundo del trabajo por estar inclinado de manera descarnada a favor de las patronales".
También señala AMPROS: "Sin embargo, parte del articulado ataca de manera taxativa los derechos adquiridos de nuestros representados, los trabajadores de la salud pública".
Y detalla:
- "Comenzamos por el artículo 98, donde desaparece el derecho a huelga en salud al establecer el desmesurado requisito del 75% de los servicios funcionando los días de huelga, mucho más allá de la media normal y de los días domingo, que es nuestro parámetro habitual".
- "Junto con la desaparición del derecho de huelga, en el artículo 133 y en el 53 bis, se establece la prohibición taxativa de realizar asambleas en el lugar de trabajo sin el permiso de la patronal. Esto configura un ataque directo al artículo 14 bis de la Constitución, los convenios 87 y 98 de la OIT. Ambos artículos, el 98, el 133 y el 53 bis, son abiertamente inconstitucionales".
- "En el artículo 137, se establece la desobligación de la patronal de la retención de la cuota sindical. Batalla por la cual ha peleado el movimiento obrero hace muchos años".