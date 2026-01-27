Según AMPROS la reforma laboral afectará los derechos de un millón de trabajadores de la salud

hospital central La reforma laboral afectará a trabajadores de los sectores de la salud, público y privado. Foto: Ministerio de Salud

AMPROS en contra del proyecto de reforma laboral

Según la gremial de la salud la iniciativa del Ejecutivo nacional significará el riesgo de pérdidas de derechos laborales para al menos un millón de empleados del sector.

El documento enviado a los legisladores nacionales por Mendoza y difundido en redes sociales comienza así: “Queremos expresar que el proyecto presentado impacta en el conjunto del mundo del trabajo por estar inclinado de manera descarnada a favor de las patronales".

Es una ley que no agrega una sola conquista nueva para el mundo del trabajo y establece una serie de privilegios económicos y operativos desmesurados a favor de los empleadores. En ese sentido, el millón de trabajadores de la salud de la Argentina, 500.000 en el sector público y otro tanto en el sector privado, van a ser afectados al igual que el conjunto de la clase trabajadora

También señala AMPROS: "Sin embargo, parte del articulado ataca de manera taxativa los derechos adquiridos de nuestros representados, los trabajadores de la salud pública".

Y detalla: