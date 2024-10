Tras las críticas de Sagasti, la interna del PJ se calentó y Quintela confirmó que irá a la Justicia

Ricardo Quintela.jpg El gobernador riojano, Ricardo Quintela adelantó que irá a la Justicia para pelear por poder competir en la elección de la conducción nacional del PJ.

"Yo veo una inconsistencia total en esa presentación. Me parece increíble que ellos que dicen que Quintela tiene que conducir el PJ, porque hace 6 meses viene recorriendo el país, no junte los avales correspondientes, no llegaron ni al 2% del padrón. A esta altura me parece que no quieren competir, porque no tiene ni avales ni candidatos. Si no tenés los 62.000 avales, evidentemente no querés competir", disparó la senadora mendocina en medios nacionales.

La senadora mendocina cree que la estrategia de Quintela es judicializar la elección porque no quiere competir y sólo busca dilatar la elección.

“Judicializarlo es como cuando pierden y se quieren llevar la pelota. Para competir tienen que llevar los avales. Si queremos enderezar el partido tenemos que cumplir las reglas. No hay que temer a la democracia partidaria. Ha sido muy laxo y benevolente este proceso con la lista de Quintela, nosotros mismos lo pedimos. Ahora ya no se puede hacer algo fuera del reglamento".

"Ellos saben cómo funciona la Junta Electoral porque están adentro"

Sagasti salió a defender la resolución de la Junta Electoral del PJ, que excluyó a la lista de Quintela y aprovechó para enrostrarle que quienes conforman la lista saben las exigencias que se deben cumplir, porque de hecho conforman esa misma Junta Electoral.

"(Jorge) Yoma y Quintela saben cómo funciona la Junta Electoral, que se designa en el Congreso Partidario en donde hay representantes de todo el país, y está compuesta por 15 miembros de todas las provincias. Y la resolución que le dice a la lista de Quintela traigan los 15.000 avales que les faltan, está firmada por gente que integra esa misma lista", marcó Sagasti.

Una pelea que se trasladó a la Justicia

Ante la resolución de la Junta Electoral del PJ, Quintela no sólo expresó su rechazo a la decisión sino que adelantó su próxima jugada: “Esto termina en la Justicia”, adelantó y todo indica que este mismo lunes por la tarde presentará un recurso de amparo ante la jueza María Servini para que le permita competir por la conducción del Partido Justicialista.

“La Junta Electoral no es imparcial, está parcializada, los conozco a todos. Inventaron irregularidades”, denunció el gobernador de La Rioja en declaraciones a medios nacionales.