Sagasti ratificó la postura del PJ respecto de que el titular de la Corte no presida la Magistratura

Sagasti precisó que la senadora de Concordia Solari Quintana propuso "seguir profundizando en el tema de la igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial y que el representante del Poder Ejecutivo varíe una vez una mujer y una vez un varón, y siempre han sido varones, así que es un cambio muy importante".

La presidenta del PJ de nuestra provincia explicó que la posición del oficialismo tiene que ver con separar a la Corte Suprema de la conducción del Consejo de la Magistratura porque "los jueces tienen que dedicarse a impartir justicia y el Consejo debe administrar la Justicia y la disciplina".

"La semana que viene vamos a sesionar y espero que luego la Cámara de Diputados pueda hacerlo más rápidamente" para la aprobación de la norma antes del plazo fijado por la Corte, añadió.

La senadora cuestionó no obstante al máximo tribunal por su fallo que -dijo- "intenta poner en vigencia una ley que no está en vigencia desde hace 16 años", y consideró que "el conflicto es con el Congreso, no con el Poder Ejecutivo".

Para Sagasti, "es inaudito el conflicto de poderes que ha planteado la Corte en ese fallo".

Un plenario de comisiones emitió dictamen favorable a una iniciativa unificada entre el FDT y los senadores de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, y del Frente de la Concordia, Magdalena Solari Quintana.

Al entendimiento se arribó luego de que el oficialismo debiera suspender la sesión prevista para la semana pasada porque no tenía los votos suficientes para aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado.

La administración de Alberto Fernández busca aprobar la ley antes del plazo del 16 de abril puesto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional a la actual composición del Consejo de la Magistratura y pidió una nueva norma antes de esa fecha.

El dictamen de mayoría fue firmado por el oficialismo y sus aliados, mientras que que Juntos por el Cambio (JxC) presentó su propio despacho, en el que propone que sea el presidente de la Corte quien conduzca el Consejo de la Magistratura.

Weretilnek aceptó dejar de lado a la Corte, que figuraba en el artículo 1 de su iniciativa, en coincidencia con el FDT, a cambio de que se introduzcan los cambios que le otorgan mayor federalismo a la integración del Consejo.

En esa estructura más federal del Consejo de la Magistratura, se mantiene -en caso de aprobarse la norma esta semana- al representante del Poder Ejecutivo, que será designado alternativamente entre un varón y una mujer, por el período de un año en cada caso.

Para la elección de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces y de los abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región y su respectivo suplente. Al efecto se establecen las regiones federales AMBA, Norte, Centro y Sur.

Esas regiones estarán compuestas por las jurisdicciones que abarcan las cámaras federales respectivas.

Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas, a consejeros de la Magistratura integrarán una única lista con dos representantes titulares y dos suplentes de los académicos, cuatro representantes titulares y cuatro suplentes de los jueces y cuatro representantes titulares y cuatro suplentes de los abogados.

En tercer lugar, se establecerá que el Consejo de la Magistratura sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas Cámaras Federales del interior del país, "a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país".

Finalmente, a las cuatro comisiones que integran el Consejo actualmente (de Selección, de Disciplina, de Administración y de Reglamentación) se le sumará una quinta: de Asuntos Federales.

Esa comisión estará integrada por Consejeros Ad Hoc y Ad honorem en representación de la Cámara de Senadores de la Nación.

La Comisión de Asuntos Federales estará dividida en cuatro Regiones Federales integrada por cuatro representantes de cada una.

El presidente del Senado designará, por cada región, y a propuesta de los bloques legislativos, dos senadores correspondientes al bloque con mayor representación legislativa, uno a la primera minoría y uno a la segunda minoría. Al menos la mitad deben ser mujeres.

Estos representantes podrán participar de las reuniones del Consejo, pero no podrán tomar parte de los procesos disciplinarios ni de elección de magistrados.

Fuente: Télam.