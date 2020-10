Rossi cuestionó las marchas opositoras por ser "virulentas"

"Entiendo que digan que la cuestión de la pandemia merece objeciones y críticas, pero fijémonos lo que pasa en el mundo. Yo no discuto que haya miradas distintas, pero lo objetable es que las miradas diferentes sobre la pandemia sean tan virulentas", sostuvo el funcionario nacional. "Entiendo que digan que la cuestión de la pandemia merece objeciones y críticas, pero fijémonos lo que pasa en el mundo. Yo no discuto que haya miradas distintas, pero lo objetable es que las miradas diferentes sobre la pandemia sean tan virulentas", sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con El Exprimidor, el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, el integrante del Gabinete se quejó de que hay "una oposición que lo que menos hace es aportes para ver cómo sale la Argentina adelante, más teniendo en cuenta que hasta hace 10 meses ellos estaban gobernando".

Asimismo, el titular de la cartera cuestionó la protesta que se realizó el pasado lunes en la esquina de Uruguay y Juncal, en el edificio donde vive la vicepresidenta.

"Me pareció un despropósito la convocatoria a la casa de la ex presidenta. Cuando van a tu casa el impacto no es a uno, sino a la familia. Clarín cruzó un límite al poner el domicilio de la ex presidenta como lugar de convocatoria de la protesta", remarcó Rossi. "Me pareció un despropósito la convocatoria a la casa de la ex presidenta. Cuando van a tu casa el impacto no es a uno, sino a la familia. Clarín cruzó un límite al poner el domicilio de la ex presidenta como lugar de convocatoria de la protesta", remarcó Rossi.

El ministro de Defensa afirmó que "lo que pasa en Argentina tiene dos causas concretas: la situación económica que dejó (el ex presidente Mauricio) Macri y la pandemia".