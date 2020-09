Rodríguez Saa sobre las protestas de productores: "No nos van a torcer el brazo"

El mandatario en respuesta a los que reclaman sostuvo: "No nos van a torcer el brazo", en declaraciones al diario La Nación.

Rodríguez Saá, quien está aislado por haber estado en contacto estrecho con casos positivos de Covid-19, planteó que entiende que el Comité de Crisis "ha trabajado mucho en los protocolos de ingreso y egreso a la provincia; acá hay una cuestión qué puede ser política, politiquería puede ser falta de diálogo", sostuvo en declaraciones a La Nación.

"Hemos sido muy estrictos y creo que somos bastante estrictos en cuidarnos y cuidar nuestra población y ahora ante esta posibilidad que hagan corte de ruta o lo que fuere que sería fuera de la provincia la verdad que no es la manera; comprendemos, entendemos y no es la manera, no es la manera y no nos van a hacer el brazo a torcer por un corte de ruta".

El corte en la ruta 7 comenzó este martes y se prolongará en forma indeterminada hasta que tengan una respuesta concreta que les permita pasar a ver sus propiedades, dijeron varios productores agropecuarios que hablaron con Radio Nihuil.

Los productores sostienen que mantendrán la protesta hasta que haya una respuesta "concreta" por parte de las autoridades de San Luis, que las decisiones que se tomen no dependan de la "arbitrariedad" de un funcionario. Por los cortes se permite transitar a ambulancias, policía, bomberos y transporte de carga peligrosa, según refirieron los productores.