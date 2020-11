"En el presupuesto 2021 triunfó la bicameralidad. A los proyectos de Ficha Limpia y de Juego on line también se le hicieron modificaciones que no se habían observado en Diputados. A mi entender es importante la posibilidad de revisar, y está probado que en otras provincias donde hay unicameralidad suelen salir muchos proyectos que después terminan vetados por el Ejecutivo porque tienen falencias importantes", remarcó Ilardo en Al Rojo Vivo de Floyd tv on line.

A la hora de refutar ese cambio que pretende imprimir el Gobierno de Suarez, Ilardo cuestionó el supuesto ahorro político que generaría tener sólo una cámara legislativa.

"Decir que si se reduce una cámara se reduce el gasto político es un intento de menospreciar la política, el presupuesto de la Legislatura es el mismo, cada cámara no supone ni el 1% del presupuesto. Yo estoy de acuerdo en que se revise la Legislatura porque deben haber cosas que no están bien, pero hay que revisar todos los poderes del Estado, pero habiendo sido diputado y siendo hoy senador, estoy convencido y tengo muchos ejemplos de leyes que hubieran sido realmente malas si no hubiesen sido revisadas. La bicameralidad sirve para hacer buenas leyes", insistió Ilardo en su defensa de que la Legislatura tenga dos cámaras.