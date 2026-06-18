"La salud mental no puede seguir siendo una prioridad en los discursos y una deuda en los salarios", dicen los trabajadores de los equipos del sistema público en una carta dirigida al gobernador Alfredo Cornejo. El reclamo proviene de psicólogos, trabajadores sociales, Régimen 27, contratados y residentes. Y los atraviesa hace tiempo.
Profesionales de salud mental reclamaron a Cornejo por la desigualdad salarial en el sistema público
Psicólogos y trabajadores sociales sostienen que realizan funciones similares a otros profesionales, pero bajo regímenes laborales y salariales más desfavorables
“La persistencia de condiciones salariales desiguales frente a tareas, responsabilidades y funciones que sostenemos de manera equivalente dentro del sistema de salud provincial”, sostienen.
La carta pública de profesionales de la salud mental para Cornejo
Los firmantes explicaron que desarrollan tareas de atención, evaluación, acompañamiento, intervenciones interdisciplinarias, trabajo territorial y asistencia cotidiana en situaciones complejas.
Sin embargo, aseguran que "seguimos padeciendo una profunda desigualdad salarial y contractual respecto de otros profesionales del sector salud, particularmente frente a regímenes mejor remunerados, aun cuando en muchos casos las tareas efectivamente realizadas, la responsabilidad asumida y la carga asistencial sostenida resultan equivalentes".
Según expresaron, esta situación impulsa el pluriempleo entre los profesionales del sector, limita las posibilidades de capacitación y descanso y deteriora su calidad de vida.
Además, advirtieron que la brecha salarial no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la atención que recibe la población.
“La diferenciación salarial y contractual entre profesionales que trabajamos todos los días con padecimientos subjetivos, consumos problemáticos, urgencias, niñeces, adolescencias, violencias, discapacidad, internaciones y procesos de vulnerabilidad extrema, impacta directamente sobre la calidad, continuidad y accesibilidad de la atención que recibe la población”, expresaron.
La salud mental: la realidad vs los discursos
Los profesionales señalaron además una contradicción entre la relevancia que la salud mental ocupa en la agenda pública y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector: “Consideramos inadmisible que ese reconocimiento no se traduzca en condiciones laborales y salariales acordes".
En la carta dirigida a Alfredo Cornejo exigieron
- Equidad salarial y contractual real frente a tareas equivalentes dentro del sistema de salud.
- Reconocimiento efectivo del rol profesional e interdisciplinario de los equipos de salud mental.
- Apertura de instancias serias de diálogo y resolución que permitan corregir esta desigualdad.
Y, en general, políticas concretas de fortalecimiento del recurso humano en salud mental, más allá de los anuncios.