Profesionales de salud mental reclamaron a Cornejo por la desigualdad salarial en el sistema público

Sin embargo, aseguran que "seguimos padeciendo una profunda desigualdad salarial y contractual respecto de otros profesionales del sector salud, particularmente frente a regímenes mejor remunerados, aun cuando en muchos casos las tareas efectivamente realizadas, la responsabilidad asumida y la carga asistencial sostenida resultan equivalentes".

Según expresaron, esta situación impulsa el pluriempleo entre los profesionales del sector, limita las posibilidades de capacitación y descanso y deteriora su calidad de vida.

Además, advirtieron que la brecha salarial no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la atención que recibe la población.

Salud Mental.jpg Los equipos de salud mental manifestaron desigualdad salarial y contractual respecto de otros profesionales del sector salud.

“La diferenciación salarial y contractual entre profesionales que trabajamos todos los días con padecimientos subjetivos, consumos problemáticos, urgencias, niñeces, adolescencias, violencias, discapacidad, internaciones y procesos de vulnerabilidad extrema, impacta directamente sobre la calidad, continuidad y accesibilidad de la atención que recibe la población”, expresaron.

La salud mental: la realidad vs los discursos

Los profesionales señalaron además una contradicción entre la relevancia que la salud mental ocupa en la agenda pública y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector: “Consideramos inadmisible que ese reconocimiento no se traduzca en condiciones laborales y salariales acordes".

En la carta dirigida a Alfredo Cornejo exigieron

Equidad salarial y contractual real frente a tareas equivalentes dentro del sistema de salud .

. Reconocimiento efectivo del rol profesional e interdisciplinario de los equipos de salud mental .

. Apertura de instancias serias de diálogo y resolución que permitan corregir esta desigualdad.

Y, en general, políticas concretas de fortalecimiento del recurso humano en salud mental, más allá de los anuncios.