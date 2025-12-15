Presupuesto 2026: Diputados inicia un tratamiento exprés con disputas por el reparto de comisiones

Adorni, Santilli y Caputo cierran rondas de acuerdos con gobernadores, en busca de apoyo para el Presupuesto 2026 que se debatirá en extraordinarias en el Congreso. Foto Economía. Santilli y Caputo vienen trabajando con los gobernadores afinar la negociación para aprobar el Presupuesto antes de fin de año.

Presupuesto, comisiones y negociaciones

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aplicó el sistema proporcional D’Hont para distribuir los cupos en las cinco comisiones que trabajarán durante el verano: Presupuesto, Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo y Recursos Naturales.

El criterio, sin embargo, generó resistencias. Provincias Unidas —bloque mayoritario del interbloque “Unidos”, que preside la santafesina Gisela Scaglia— expresó un fuerte malestar por haber recibido tres lugares en Presupuesto, uno menos que el interbloque conformado por PRO, UCR y MID, pese a contar con una cantidad similar de integrantes.

Desde la Presidencia de la Cámara explicaron que la ausencia del exgobernador cordobés Juan Schiaretti en la sesión preparatoria inclinó la balanza. “Nos quedaban siete lugares para repartir entre Provincias Unidas y el PRO-UCR, y había que definir de alguna manera”, justificaron.

En el trasfondo, reconocen que el interbloque PRO-UCR-MID mantiene un perfil más cercano y funcional al oficialismo que Provincias Unidas, que se ubica en la oposición moderada. “Rechazamos la composición que nos proponen. Con 21 o 22 integrantes, la cuenta da siempre cuatro representantes”, cuestionó una diputada de Provincias Unidas.

diputados nacionales congreso Esperan que el jueves esté el Presupuesto aprobado en Diputados para girarlo al Senado.

El reparto en la comisión de Presupuesto

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza ratificó su condición de primera minoría, desplazando a Unión por la Patria (UxP), que había sido el bloque más numeroso durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei.

El oficialismo cuenta ahora con 95 diputados, frente a los 93 del peronismo, que redujo su número tras la salida de legisladores catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil. Esa correlación le permite a LLA quedarse con la porción más grande en la integración de comisiones.

Según fuentes de la Presidencia de la Cámara baja, LLA ocupará 20 de las 49 sillas en Presupuesto, mientras que UxP tendrá 18. Entre ambos bloques concentrarán 38 lugares, configurando un esquema de debate marcadamente bipartidista.

Para las fuerzas intermedias quedarán apenas 11 lugares, lo que alimentó denuncias de discrecionalidad, especialmente de Provincias Unidas y del Frente de Izquierda, que no logró ubicar a Nicolás del Caño en Presupuesto. A la izquierda se le asignó un lugar en Legislación del Trabajo (Néstor Pitrola) y otro en Legislación Penal (Myriam Bregman).

En Unión por la Patria, en cambio, no objetan la cantidad de bancas asignadas en las comisiones, aunque advierten que el oficialismo podría estar sobrerrepresentado en detrimento de sectores de la oposición dialoguista.

Claves del debate de Presupuesto

Tratamiento exprés para Presupuesto: comisión este lunes, dictamen el martes y recinto entre miércoles y jueves.

LLA busca asegurar la media sanción del Presupuesto 2026 antes del fin de semana.

Fuerte concentración de bancas en Presupuesto: 20 para LLA y 18 para UxP.

Malestar de Provincias Unidas por el reparto proporcional aplicado por Martín Menem.

Esquema de debate con sesgo bipartidista y escaso margen para bloques intermedios.

Fuentes: Agencia Noticias Argentinas y Diputados de la Nación