Por la lucha antigranizo el PJ pidió interpelar a Vargas Arizu pero el oficialismo lo rechazó

El pedido de interpelación a Vargas Arizu relacionado con la lucha antigranizo no prosperó

Con tono elevado, casi a los gritos, Germán Gómez exigió la presencia de Vargas Arizu en el recinto legislativo.

"Pedimos interpelar al ministro Rodolfo Vargas Arizu por la suspensión del plan de lucha antigranizo. Lo queremos en la Cámara de Diputados. Nosotros seguimos apoyando a nuestros productores, a la vititivinicultura y al turismo de Mendoza", indicó el titular de la bancada peronista en la sesión de este miércoles.

Rodolfo Vargas Arizu.jpg Rodolfo Vargas Arizu. El oficialismo no aceptó el pedido de interpelación del PJ, relacionado con la suspensión de la lucha antigranizo.

Enseguida arremetió: "Tiene que venir acá el señor ministro, a la sesión, no tiene que ir a ninguna comisión".

Gómez aseveró también: "Aquí fueron interpelados un montón de ministros en los distintos gobiernos, radciales y peronistas. No tuvieron problemas en venir a dar explicaciones".

Basta de falta de respeto, basta de falta de educación. Queremos que venga el ministro y no vamos a renunciar a ese objetivo. Sabemos que nos van a votar en contra pero vamos a seguir insisitiendo Basta de falta de respeto, basta de falta de educación. Queremos que venga el ministro y no vamos a renunciar a ese objetivo. Sabemos que nos van a votar en contra pero vamos a seguir insisitiendo

El diputado justicialista le apuntó directamente a Vargas Arizu: "Le ha hecho cometer un error garrafal al gobernador, que va a tener consecuencias irreparables".

Luego el dirigente peronista le dijo a Diario UNO que "hay varios expedientes acumulados sobre los ministros que fueron interpelados en diferentes gobiernos, pero el oficialismo dice que no".

Finalmente Germán Gómez se quejó de que "no obtuvimos los votos favorables de ninguno de los oficialistas de San Rafael, General Alvear y la zona Este y esto es lamentable porque lo que queremos es pedir explicaciones de los fundamentos técnicos y científicos por los que el ministro (Vargas Arizu) aconsejó al gobernador que dejara sin efecto el programa de la lucha antigranizo. Esos fundamentos el ministro no los ha mostrado porque no los tiene".

