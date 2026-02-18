Por la causa de los balances falsos de Fecovita la fiscalía pidió la elevación a juicio oral

Fecovita Rubén Panella, presidente Fecovita (16).jpeg Rubén Panella, presidente de Fecovita. Foto: UNO / Martín Pravata

La acusación de la fiscalía

Los 6 integrantes del consejo de administración de Fecovita deberán responder por el presunto delito de autorización, certificación y publicación de balance falso, de acuerdo con el Código Penal.

Los imputados son los actuales presidente y tesorero de Fecovita, Rubén Panella y Gustavo Arangüena; junto el secretario Marcelo Federici y los síndicosEugenio Portera Sánchez, Roberto Vázquez e Hilda Wilhelm Spanner de Vaieretti.

Según la fiscalía, "los directivos acreditaron cheques a favor de Fecovita al cumplimiento del acuerdo del 13 de octubre de 2022, cuando en realidad nunca cumplieron sus obligaciones y esos cheques correspondían a un contrato anterior. Es decir, que se imputó falsamente $1.878 millones a su favor, pero surge claro de la prueba que no correspondía hacerlo"-

Para la fiscalía el delito se configura con la sola autorización y publicación del balance falso, sin necesidad de daño patrimonial efectivo y existen elementos de convicción suficientes para elevar la causa a juicio oral.

“Nos encaminamos a la realización del juicio oral y público en el que se dictará una sentencia. La resolución del fiscal por el balance falso 2023 demuestra que los imputados escondieron las deudas con Iberte y con Evisa por U$S30 millones aproximadamente. A esto se suma que los balances 2021 fueron falseados por la suma de 3 mil millones de pesos y los del 2022 por 6 mil millones de pesos”, explicó Carlos Aguinaga, abogado de las empresas querellantes Iberte y Evisa, ex socias de Fecovita.

Para Aguinaga “la falsedad de los balances es una maniobra que tuvo una doble finalidad: en primer lugar, esconder la estafa contra Iberte y Evisa por la que están imputados sus principales directivos, y, además, ocultar pasivos de aproximadamente 100 millones de dólares que deberán afrontar los cooperativistas”.

A continuación, la resolución de la Fiscalía de Delitos Económicos: