Piden que en la reforma se amplíen las atribuciones para servicios de Justicia

Paola Arcana.jpg Paola Arcana, coordinadora del Centro de Mediación de la Municipalidad de Godoy Cruz.

La funcionaria sumó: "Entonces hoy esto que se está planteando, trabajar en el tema de la autonomía municipal, eso nos podría permitir delinear mejor uno de los poderes. Va a tener ejecutivo, legislativo y judicial, que hoy tiene un juzgado de faltas, el juzgado de tránsito, que va a permitir poder llegar a conflictos que hoy no tienen solución y están en un gris, porque no encuentran un espacio institucional donde poder ser canalizados".

Para dar precisiones, agregó: "Con esto me refiero a conflictos de menor cuantía en el ámbito civil, por ejemplo un problema entre locador y locatario por mejoras que haya que hacer en una vivienda. Problemas de préstamos de dinero informal entre vecinos. Todos estos conflictos hoy no encuentran un canal donde, en un proceso como el que tenemos, que es la mediación -donde tenemos buenos resultados porque casi el 80% de los conflictos que ingresan se resuelven con acuerdo-. Entonces en este universo que queda sin resolución, no tenes para acceder a la justicia, porque tanto para ir a un juez de paz o de primera instancia civil necesitas patrocinio y letrado".

Así, el servicio "no está limitado a una sola temática comunitaria o entre vecinos, sino cuestiones familiares, civiles, es decir fuera del ámbito penal y laboral, que tiene espacios institucionales muy específicos para abordar los conflictos. Al resto de damos tratamiento y viene con este espíritu de querer trabajar en esta línea. Entonces hoy esto que se está planteando, trabajar en el tema de la autonomía municipal, eso nos podría permitir delinear mejor uno de los poderes. Va a tener ejecutivo, legislativo y judicial, que hoy tiene un juzgado de faltas, el juzgado de tránsito, que va a permitir poder llegar a conflictos que hoy no tienen solución y están en un gris, porque no encuentran un espacio institucional donde poder ser canalizados".

Para dar precisiones, agregó: "Con esto me refiero a conflictos de menor cuantía en el ámbito civil, por ejemplo un problema entre locador y locatario por mejoras que haya que hacer en una vivienda. Problemas de préstamos de dinero informal entre vecinos.

Casos de familia

"Hoy nuestro centro de mediación es uno de los pocos de la Argentina que interviene en casos de familia, en todo lo que tiene que ver con régimen de cuidado y comunicación y cuota alimentaria de menores", aclaró respecto a este área tan controversial, explicando que "lo empezamos a trabajar en conjunto con el Poder Judicial antes que se descentralizaran los juzgados de familia en Godoy Cruz.

Cuando vino la descentralización y aterrizaron los juzgados de familia, la demanda de esos temas mermó, pero también abordamos otros temas familiares como puede ser el caso de hermanos que se tienen que poner de acuerdo sobre cómo cuidar a sus padres mayores, conflictos de convivencia que tienen padres con hijos, o situaciones previas, por ejemplo cuando la familia está entrando en la crisis previa a un divorcio".

"Creo que hace años se viene dando una suerte de evolución en los municipios que han comenzado a absorber de hecho y de derecho, algunas veces por delegación legislativa y otras veces por una cuestión de hecho, muchas más funciones que no solo es el alumbrado, el barrido y la higiene. Cada vez es mucho más complejo el gobierno municipal. Nosotros hace 15 años que funcionamos y hay una inversión del municipio en ese sentido, en un cuerpo de mediadores, en un equipo, una oficina, eso tiene un costo y en el caso de ampliar las facultades a intervenir implicaría incrementar la estructura. Ahora, en términos de costo, lo vería como una inversión", concluyó.