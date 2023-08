Patricia Bullrich vaticinó que Juntos por el Cambio tendrá una fuerte recuperación de votos

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei prometió sumar a Macri a su gabinete "como representante de la Argentina ante el mundo"

Patricia Bullrich con Rogelio Frigerio.jpg Bullrich de campaña en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, candidato a gobernador.

Bullrich está segura de que Juntos por el Cambio recuperará votos

En una entrevista publicada por Infobae, Patricia Bullrih, reflexionó sobre las PASO: "En Juntos por el Cambio se dirimía un tipo de liderazgo, la profundidad del cambio, la construcción de ideas nítidas para la etapa que viene, que comienza ahora. Un modelo de personalidad, de liderazgo de convicción. Y las PASO siempre tienen un componente que es interpretado como una pelea cuando, en realidad, la Argentina tiene poca experiencia en PASO realmente competitivas"

"Eso generó un cierto movimiento en el votante nuestr pensando que no íbamos a ser capaces de ordenar esta fuerza. Ahora que la hemos ordenado inmediatamente después de las PASO, vamos a tener una fuerte recuperación de votos. Ya se está dando ese proceso en todo el país. Se están juntando los intendentes que ganaron y que perdieron. Todos hoy ya están enfilados en una sola línea".

La ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri dejó otras definiciones en la nota con el portal porteño.

Las elecciones generales de octubre

"Es una elección nueva y distinta. Siempre hay una mayor afluencia de gente que vota en la elección general. Por ejemplo, todos los que votan fuera del país sólo votan en las generales, no en las PASO. Estoy convencida de que ahora hay una mucha mayor atención a los factores fundamentales por los que la gente va a elegir quién es el próximo presidente. La profundidad del cambio que nosotros expresamos está clara. El coraje que hay que ponerle al país. Y ese coraje, en mi caso, está probado".

La seguridad

"Hay que ser duro en las cosas que hay que ser duro y hay que ser blando en las cosas que hay que ser blando. Hay que ser duro en la seguridad y hay que cuidar a la gente, que pueda llegar tranquila a la parada de colectivo y que no la maten, esto es fundamental. Hay que perseguir a los miles y miles de narcos que están bajo proceso libres, que siguen haciendo el negocio narco. No voy a permitir que haya un solo narco en la calle. Los voy a ir a buscar uno por uno, como hicimos cuando estuve en el Ministerio de Seguridad, que recapturamos 8.000 prófugos. Hay que ayudar a los sectores productivos, a las pymes, a la gente que está desesperada por la inflación. A los chicos que no tienen 190 días de clases. Y ahí nosotros tenemos que ir con el corazón abierto a ayudar a los argentinos que están desesperados, angustiados. Entonces esto no es un problema de dureza o de blandura, duros donde hay que ser duros y abrir el corazón y las políticas adecuadas a toda la gente que está con un nivel de angustia que nunca viví en la Argentina.

Los Macri, Bullrich y Larreta.JPG ¿Unidad forzada? Jorge Macri, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Mauricio Macri

"Todo JxC tiene que concentrarse ahora en hacer crecer a JxC y no tenemos que ponernos a comentar sobre otros. Eso es fundamental. Orden detrás de la propuesta que ganó. Eso lo tenemos que hacer así. Y el rol de Macri lo vamos a discutir en un par de semanas".

Los ataques de Milei

"Mi personalidad la pongo al servicio de la gente, no al servicio del ataque a Milei. Discutiré con él ideas o discutiré con Massa lo que está haciendo en economía y por qué piensa que va a hacer una cosa distinta en economía como presidente. Los ataques verborrágicos de Milei muestran su personalidad. Voy a poner mi personalidad, mi fuerza y mi coraje para la gente, para combatir a los narcos, para terminar con la inflación, para que la gente llegue segura a su casa, para que haya educación 190 días y no el desorden que tiene hoy la Argentina".

