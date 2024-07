Patricia Bullrich fue cuestionada por los Jóvenes PRO de Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: El juez electoral le suspendió los aportes al PRO y volvió a encenderse la interna partidaria

"No hable por todo el PRO, señora ministra"

El comunicado de los Jóvenes PRO difundido en las últimas horas expresa: "El PRO acompaña al gobierno nacional de Javier Milei, de eso no hay dudas, porque creemos en el cambio profundo que necesita el país. Eso no significa que perdamos nuestra identidad. Hoy somos un partido renovado y más firme que nunca. No hablé por todo el PRO señora ministra Patricia Bullrich".

Lo que dijo la integrante del gabinete nacional fue: "Soy parte del gobierno y voy a trabajar para que tenga más diputados, senadores, tenga más poder político y que le vaya bien en la gestión".

"El camino que tome Mauricio Macri es problema de él. Le pedí a seis millones 200 mil personas que voten a Javier Milei así que es de millones de personas y nuestra suma fue matemática. El PRO ya está absorbido porque soy parte, estoy en el gobierno y los votantes nos están acompañando", definió Bullrich.

Patricia Bullrich y Javier Milei.jpg Patricia Bullrich está cada vez más alineada con Javier Milei.

Mientras tanto el titular de la asamblea del PRO, Martín Yeza, calificó de "ingrata" y "desagradecida" a la ministra a la que acusó además de querer romper el espacio que alguna vez lideró tras su alineamiento con el Gobierno de Javier Milei.

"Patricia es una ingrata con las personas que creímos en ella y eso no se hace", planteó en plena interna del partido.

"Pienso que no es una estrategia muy exitosa para que nos genere respeto. Hay algo de desagradecimiento y de ingratitud que no me gusta, pero a la vez casi que ni la juzgo porque es una generación que está acostumbrada a ser tiburones, a matar o morir, o que te tengo que meter un palazo en la cara para que me respetes", señaló el titular de la Asamblea del PRO.

Yeza envió un mensaje a la ex candidata de Juntos por el Cambio: "Pato, dejáte de joder, no hace falta hacer eso, hagamos las cosas normales. Sos una buena ministra de Seguridad, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que es necesario para que al gobierno le vaya bien".

"Hoy creo que Bullrich quiere romper el PRO. Dio una nota en la que dijo que el PRO fue absorbido por LLA, eso no lo dice una persona que quiere que al PRO le vaya bien", cuestionó el interlocutor de Macri en una entrevista a La Nación +.

