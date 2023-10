Patricia Bullrich denunció que existe una "campaña sucia" en su contra de cara a los comicios

"Cristina Kirchner ha tomado la actitud que ha tomado siempre en momentos difíciles, que es escaparse, salirse de la realidad y no tomar ninguna responsabilidad respecto al cargo que tiene", agregó.

Patricia Bullrich en campana.jpg Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, Bullrich consideró que hay "irresponsabilidad total" de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y afirmó que Massa "desarmó todas las variables lógicas de una estrategia de control de gastos para ser candidato".

Por otra parte, al referirse a la figura del postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, lo acusó de ponerse "en consultor de una cueva de dinero", en referencia a las declaraciones que generaron una corrida y una escalada en la cotización del dólar blue.

"Estamos al borde de la hiper y de entrar en una crisis terminal", alertó la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Finalmente, la referente opositora denunció que hay "campaña sucia" en su contra "todo el tiempo", luego de que se difundieran unos supuestos audios del economista Carlos Melconian.

"Todo el tiempo (se ve campaña sucia). Con este tema que te hacen voces con inteligencia artificial, te recortan videos, te meten audios que nadie sabe de dónde salen... Vayamos a las cosas que son explícitas y concretas: Tomás Méndez no es un periodista, es una basura, en el sentido no de persona, sino por las cosas que hace", lanzó.

Y se quejó: "Me parece todo sucio. Hoy las campañas sucias son un instrumento de las campañas. Tendrían que tener una trazabilidad, porque no cualquiera puede poner cualquier cosa en cualquier lado".

La ex ministra de Seguridad afirmó que se trata de "operaciones de quinta categoría".

Bullrich en Salta: "El Gobierno está generando un pozo cada vez más profundo"

La postulante de JxC continuó con su recorrida por el interior del país, en este caso en Salta, y acusó al oficialismo de generar "un pozo más profundo todos los días".

"Venimos advirtiendo que el Gobierno está generando un pozo más profundo todos los días y dejando una crisis enorme. No existe la posibilidad de no tener inflación si uno gasta, gasta y gasta", aseguró Bullrich en relación a las iniciativas del Ministerio de Economía para paliar la inflación.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad dijo que van a "demoler la inflación" con medidas concretas como un "primer presupuesto" que resuelva el problema fiscal. "Cuando uno no tiene déficit, no necesita endeudarse o imprimir moneda", explicó.

A su vez, Bullrich manifestó que desde el 10 de diciembre, si es elegida presidenta, habrá "austeridad total, todo el gasto político, todos los ‘chocolates’ de la vida, afuera… no tendremos contemplación contra todos los nombramientos que han hecho para mantener la guarida de La Cámpora".

En su recorrida por Salta y Tucumán, la postulante presidencial estuvo acompañada por el presidente del PRO y diputado nacional, Federico Angelini; el candidato a diputado nacional y coordinador político para el interior Damián Arabia; y distintos intendentes, diputados, legisladores y concejales locales.