La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, arremetió este domingo contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusó de ser un "talibán" en el ejercicio del Gobierno pese a haber sido "moderado" en la campaña, y reconoció que en la actualidad "la grieta está más profunda que nunca".

"Hubo un presidente en campaña moderado y en gobierno, talibán", criticó en declaraciones radiales.

Para la dirigente macrista, el Gobierno está desplegando la agenda de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo propósito es, según dijo, "liberarse de toda culpa y cargo de todo acto de corrupción y avanza con sistematicidad, con una venganza a los sectores que votaron a Juntos por el Cambio".

Sobre el papel que juega Cristina Kirchner en el Gobierno, dijo que "parece tener la suma de la agenda y del poder público".

"Es muy negativo, ella puso al Presidente y ahora conduce al Presidente, que está licuado de poder. Eso siempre es malo para la democracia", manifestó.

A su entender, la vicepresidenta considera que "la clase media tiene que asumir que más vale todos pobres e iguales".

En este sentido, asoció la reiteración de los banderazos con una reacción popular a que esta presunta agenda política motorizada por Cristina Kirchner pueda avanzar.

"Por eso la gente sale a defender la propiedad privada, como en Vicentin, o cuando se toman sus propiedades y terrenos y es el país del vale todo, estas cosas están aflorando", explicó.

Según Bullrich, "hay un movimiento popular fuerte, una fuerza social que defiende valores como el mérito, el trabajo, la producción, un movimiento que hace seis meses ve que sus ingresos se licuan".

"La sensación es que no sabemos qué va a hacer el Gobierno en el futuro y eso genera mucha angustia", explicó.

"La grieta está más profunda que nunca", admitió, pero responsabilizó de tal situación al jefe de Estado.

Al respecto, recordó que el 1 de marzo pasado había prometido que sería el presidente que acabaría con la grieta, "y termina en una trinchera tirándole bombas a la Capital, a la oposición todos los días". .

En tanto, la ex ministra de Seguridad cuestionó a Fernández por haber descuidado la economía en los primeros meses de cuarentena bajo la premisa de que había que priorizar la salud.

En esta línea, marcó que ni siquiera este objetivo pudo llevarse adelante con éxito ya que ahora el país se encuentra "entre las veinte naciones más afectadas por el brote".

"Tenemos crecimiento de la pobreza, empresas que se van, que cierran. No ha tenido una gestión que hoy podamos decir medianamente razonable", evaluó.

Consultada sobre si jugará electoralmente el año que viene, Bullrich contestó que todavía no lo tiene definido.

"No somos talibanes, somos capaces de escuchar. Juntos por el Cambio es una fuerza mucho más clara, transparente. Y es un espacio con muchos líderes: Horacio Rodríguez Larreta es uno, Mauricio Macri es otro, Alfredo Cornejo es otro, Patricia Bullrich es otra. Es un espacio con liderazgo compartido, tiene un ex presidente con peso, no es un liderazgo único, hay una mesa, hay bloques", describió sobre Juntos por el Cambio.

Acerca del rol que cumple la principal coalición opositora en la sociedad, dijo que el propósito que persigue es "reducir el nivel de angustia y generar una idea de futuro".

"Esa idea de futuro tiene una fecha muy clara que es la búsqueda del Parlamento el año que viene", concluyó.