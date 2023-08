"En ese sentido, Alfredo Cornejo viene haciendo un trabajo serio, de propuestas y de empatía con la gente", afirmó el sancarlino, a quien le quedan menos de cuatro meses de mandato. "Somos nosotros los que proponemos una idea empática con la ciudadanía. Hicimos propuestas en torno a este clima que hay en el país; por eso hablamos de reforma institucional; por eso decimos que no se puede estar votando permanentemente, cada dos años, y no teniendo a la clase política trabajando por quienes tiene que trabajar", apuntó.

►TE PUEDE INTERESAR: A cuánto está el dólar blue en el comienzo del lunes después de las elecciones PASO 2023

Por qué ganó Milei en Mendoza, según Rodolfo Suarez

Cambia Mendoza perdió. Después de muchos años, tuvo un revés electoral en la provincia. Y cuando le consultaron a Suarez si su gestión (y el análisis que los mendocinos hacen de ella) pudo tener que ver con esos resultados, afirmó que no lo ve de esa forma. Sí dijo que el libertario encontró la forma de encarnar el enojo que muchos argentinos tienen por la situación económica y social del país.

Omar De Marchi Javier Mieli.jpeg Omar De Marchi, presente en el "mileiazo" mendocino.

"Yo les aseguro que mucha gente no tiene conocimiento de quiénes son los candidatos a diputados nacionales en una lista. Milei supo canalizar una angustia y una bronca que hay en las personas por la situación desesperante que se está padeciendo: la plata no alcanza, hay una inseguridad con hechos aberrantes, como los de los últimos días. No se debe subestimar a la gente: no se puso en consideración a un gobierno provincial".

Asimismo, Suarez dijo que en los comicios del 24 de septiembre (cuando se "plebiscite" su gestión y se defina quién lo sucede en el poder), "la gente va a estar definiendo otras cosas". Agregó que uno de los datos que dejó el domingo fue que hay un claro voto antikirchnerista y que los libertarios son quienes supieron canalizar ese enojo contra el Gobierno nacional.

Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Luis Petri y Rodolfo Suarez.jpg Cornejo, el candidato de Cambia Mendoza para las elecciones provinciales.

¿Y por qué votar a Cambia Mendoza? El titular del Ejecutivo dio sus argumentos: "Venimos de ganar una primaria bien ganada, y eso es difícil de revertir. Yo estoy desde las ocho de la mañana en adelante en Casa de Gobierno, trabajando. Ahora mismo estoy entrando a una reunión que tiene que ver con Potasio Río Colorado. La gente va a valorar las situaciones que vivimos. La pandemia, por ejemplo, y cómo la vivimos en Mendoza. Y no. No me sorprende esta elección mendocina, porque el mendocino es antikirchnerista y antipopulista", cerró.

►TE PUEDE INTERESAR: Quiénes son y de dónde vienen los aliados de Javier Milei en Mendoza