PASO 2023: cuáles son los horarios de votación.

PASO 2023: ¿en qué horarios se puede ir a votar?

La Cámara Nacional Electoral asegura que se podrá votar en las elecciones PASO 2023 desde las 8 hasta las 18. Luego de este horario sólo podrán votar aquellas personas que ya se encontraban dentro del establecimiento, no así con quienes no ingresaron hasta el horario límite permitido, en ese caso deberán justificar por qué no votaron.

PASO 2023: ¿qué sucede luego de cerrada la votación?

Pasada las 18 del domingo 13 de agosto, los fiscales y autoridades de mesa deberán esperar que todas las personas que ingresaron voten para dar inicio a la apertura de urnas y al recuento de votos.

PASO 2023: ¿a qué hora se conocerán los resultados?

Se prevé que a partir de las 21 horas se comiencen a conocer los primeros datos oficiales de los resultados electorales de las PASO. Horas más tarde se conocerán los porcentajes que corresponden al escrutinio provisorio.

¿Qué pasa si no voto en las PASO?

Quienes no voten el domingo y no puedan justificar esta acción ante la Justicia Electoral, deberán abonar multas económicas y administrativas, que en este caso son casi simbólicas, arrancando con un monto de $50.

