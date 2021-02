Parrilli instó al Gobierno a "poner un límite a los monopolios"

En declaraciones radiales, el neuquino señaló que "todos los días el Estado tiene que controlar los no abusos por parte de los monopolios".

"Necesitamos funcionarios comprometidos, honestos, que no tengan compromisos con los grupos económicos, que no se dejen presionar, que no tengan miedo, que no tengan reparos y que tomen las medidas que tengan que tomar", destacó Parrilli.

Y concluyó: "Tenemos un compromiso que es con nuestro pueblo, con nuestra gente y tenemos que gobernar defendiendo los intereses de la mayoría, en especial de los más vulnerables".