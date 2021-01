Para Ramón, Juntos por el Cambio está despechado

-Télam: A pesar de la pandemia, el Congreso tuvo un año intenso que continúa en enero. ¿Va a haber sesión la semana próxima?

-José Luis Ramón: No tengo noticias de que JXC haya suscripto el acta para continuar las sesiones en forma remota. De no llegar a un acuerdo estamos esperando qué decisión toma la presidencia de la cámara. Si JXC suscribe la próxima semana habría llamado de sesión para tratar algunas temas como la sostenibilidad de la deuda que vamos a acompañar.

-T: ¿Por qué cree que JXC no firma el protocolo?

-JLR: Toda esta manera de actuar de JXC evidencia que no tienen una propuesta alternativa para funcionar. Es una manera casi extorsiva tratar de poner freno a la agenda parlamentaria. Desde la oposición tenemos que tener una actitud responsable. JXC no logra tener un liderazgo definido. Entre sus miembros tienen una interna muy fuerte que no les permite tomar decisiones como es acompañar el funcionamiento de la cámara. Dilata la manera de funcionar porque tienen posturas muy extremas dentro del interbloque. La conducción del radicalismo busca confundir la pandemia con temas políticos. Es un tema de Estado, todos tenemos que acompañar. Esta situación nos obliga a tener la máxima responsabilidad y JXC no está a la altura de esa situación. No están asumiendo que las elecciones las perdieron y tratan a la pandemia como un tema político.

-T: Usted dijo que es parte de la oposición pero integra un interbloque independiente y alejado de las posiciones de JXC en la mayoría de los temas. En qué rol ubicaría a su espacio dentro del Parlamento?

-JLR: Nuestro rol de oposición está relacionado con la economía de las provincias. Advertimos sobre la falta de atención del Estado nacional ante la gravedad de la situación de las economías de las familias. La falta de acción para ejecutar la ley de góndolas, por ejemplo. El Gobierno nacional no está haciendo el trabajo que debe hacer. Con una App no alcanza, sobre todo en el interior del país. No está actuando en ese sentido, los precios están descontrolados porque no hay control ni de la competencia ni del derecho de los consumidores. Hay un ataque a las sociedades simplificadas, en vez de apoyarlos el gobierno está tratando de modificar la ley. Los bancos están ganando fortunas con la aplicación de intereses y el Banco Central no está protegiendo a los usuarios de tarjetas no bancarias. Y Juntos por el Cambio no ataca esto tampoco para proteger la economía de las familias. Eso es ser opositor.

-T: Cómo ve la gestión del gobierno?

-JLR: El presidente Fernández tomó el toro por el astas y estableció medidas de tino humanista. Nosotros acompañamos leyes que han significado que permitieran salir de la crisis de endeudamiento que dejó Macri y leyes para que se distribuya el presupuesto en función de atender la pandemia. Pero el gravísimo error es que no está cuidando la economía de las familias y que puertas adentro o afuera de la General Paz se pueda tener control de la economía de las familias. Sigue sin tomar medidas sobre eso y los grandes proveedores siguen ganando sumas extraordinarias y cada familia ve cada vez más disminuido sus ingresos.

T: ¿Y cómo evalúa la gestión del Gobierno nacional en torno a la pandemia?

-JLR: Es una cuestión de Estado de manera que las decisiones que tome el Poder Ejecutivo, hecho siempre con responsabilidad, es correcto. Pero sí creo que debe haber un informe al Congreso sobre el seguimiento de la pandemia ante los legisladores.

-T: ¿Cree que el ministro de Salud debe exponer ante el Congreso, como plantea Juntos por el Cambio?

-JLR: Yo creo que Juntos por el Cambio va a aprovechar la ida del ministro al Congreso políticamente. Este es un tema de Estado y el ministro debe evitar esta suspicacia. Juntos por el Cambio está actuando como despechado y eso es lamentable porque no permitiría recepción de información que necesitamos todos los legisladores. Se nota que la conducción de Juntos por el Cambio quiere hacer un aprovechamiento directo pero el Poder Ejecutivo no debe dejar de informar.