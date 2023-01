Para agilizar el paso a Chile resurgió una propuesta peronista que fue apoyada por la UCR

Abihaggle es un avezado político, contador público y docente, especializado en temas económicos. Además del cargo diplomático que ejerció durante la presidencia de Néstor Kirchner fue diputado nacional de 1993 a 1997 y estuvo a cargo del Departamento General de Irrigación.

Esta semana fue entrevistado en radio Nihuil por Pablo Pérez Delgado, en el programa El Ventilador. En el mismo espacio luego fue el turno de Majul.

La propuesta de una autoridad única para el paso a Chile

Carlos Abihaggle.jpg El paso a Chile preocupa a Carlos Abihaggle, dirigente peronista, fue embajador argentino en ese país entre 2003 y 2007.

"Un corredor bioceánico, como un río, necesita autoridad", explicó el ex embajador. Y sumó: "Tiene que ser una autoridad única, binacional, en la que un año la presidencia sea de un argentino y al siguiente de un chileno, con un buen gerente y todo el mundo cuadrándose".

Al fundamentar su propuesta señaló: "Imagínense el río Mendoza sin autoridad, sin el Departamento General de Irrigación. Cualquiera podría ir y sacar agua, o hacer una toma. Por eso tiene que haber un jefe, con la participación amplia de todos los organismos involucrados igual que como ocurre con el manejo del agua en el que intervienen los usuarios, los municipios, los regantes, etcétera".

Abihaggle aclaró que "esto no lo digo ahora porque hay todo un lío en el paso. Antes de salir de mi función como embajador dejé el proyecto en Cancillería. Y ahí está, se puede reflotar".

"Una vez establecida la autoridad única después están las alternativas como una tarjeta original fronteriza, chek inn previo incluso con el SAG (trámite del Servicio Agrícola y Ganadero chileno)... Podríamos tener inspectores de SAG en la Terminal de Ómnibus de Mendoza revisando acá y no allá arriba. Con poner precintos, listo. Intentar controlar en la frontera es lo más estúpido desde el punto de vista de la ciencia logística. Los controles se tienen que hacer antes"

Filas Los Libertadores.jpg Tediosa se hace la espera para ingresar al control del lado chileno. Foto gentileza Osvaldo Valle.

Los dos grandes problemas del paso a Chile

Carlos Abihaggle describió los dos problemas estructurales que existen el paso a Chile y que hacen que todo se demore.

"El SAG en una política de Estado para Chile . Las importaciones frutícolas ocupan el segundo lugar en su economía detrás de la minería. Entonces, que ellos tengan un accidente fitosanitario les genera un problemón, económico y social. Son muy celosos del tema. Lo que deberían hacer es aplicar métodos más ágiles, que los hay".

. Las importaciones frutícolas ocupan el segundo lugar en su economía detrás de la minería. Entonces, que ellos tengan un accidente fitosanitario les genera un problemón, económico y social. Son muy celosos del tema. Lo que deberían hacer es aplicar métodos más ágiles, que los hay". "Lo otro es el manejo y esto tiene que ver con mi propuesta de autoridad única. ¿Quién es hoy el jefe del corredor bioceánico?. Nadie y todos. Hay muchas entidades, distintos organismos, diferentes sindicatos (5 de Argentina y 5 de Chile) y hay coordinadores. Pero los coordinadores son eso, coordinadores. No pueden ejercer autoridad sobre un empleado de la Aduana, o uno de AFIP o uno de Migraciones porque cada responde a su jefe. ¿Se entiende porqué debe haber una autoridad única?

El submundo de los pasos a Chile

Filas Los Libertadores1.jpg Camiones, autos y colectivos en las largas filas para ingresar a Los Libertadores en el paso a Chile.

"El problema con Chile lo tenemos en todos los pasos, no sólo en el Cristo Redentor. Lo que sucede es que acá pasan 100 vehículos y en los otros pasan 5. Acá se agudiza por la cantidad de camiones y micros", dijo Abihaggle.

Luego contó que "hay un submundo que hay que conocer. Cuando yo presenté el proyecto de que el paso esté abierto las 24 horas todos los días, los empleados de la aduana argentina les dijeron a sus pares chilenos: 'miren lo que pretende el embajador de ustedes, díganle al de Chile que se oponga'. Es decir: no querían que se ampliara la atención".

Las relaciones entre Argentina y Chile suceden entre Buenos Aires y Santiago

El dirigente peronista analizó que "la relación entre Argentina y Chile, en realidad es entre Buenos Aires y Santiago por una razón lógica de tratar temas globales, de comercio y de inversiones. El paso a Chile no está en la agenda. Los que tienen que ponerlo en agenda son los gobernadores de las provincias argentinas y los de las regiones chilenas. Ellos deben ocuparse y preocuparse. Esperar una solución de los altos niveles, no. La solución hay que llevárselas, trabajarla y consensuarla".

Finalmente consideró que "sería importante una reunión entre el gobernador de Mendoza y el de Valparaíso, para disponer medidas en el corto plazo. Lo que no me gusta es que desde Argentina se critique a Chile y desde Chile se critique a Argentina y que esas críticas salgan a la luz. Eso genera desconfianza y después cuando se hace una reunión son todos reproches".

Néstor Majul está de acuerdo con Abihaggle pero...

Nèstor Majul.jpg Néstor Majul es el coordinador mendocino del paso a Chile.

El subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y coordinador por Mendoza del paso a Chile, Néstor Majul, resumió que "Carlos (Abihaggle) lo explicó muy bien. Es cierto todo lo que dice".

El funcionario radical añadió que "todo lo que Carlos explica ha sido planteado. He estado en todas las reuniones bilaterales. Lo que sí creo es que no tiene sentido una reunión entre los gobernadores porque ya todo está pedido y tratado. El problema es cuando desde una de las partes no hay voluntad política de avanzar".

Apuntando claramente a Chile, el subsecretario reiteró que "si hay una parte que no tiene voluntad se hace todo muy difícil. Se planteó el tema de los scanners y ellos dijeron que no. También que se flexibilice lo del SAG y otra vez dijeron que no. Argumentan que no están en el Mercosur".

Con cierto pesimismo, Najul terminó diciendo: "Todos los reclamos los han hecho los legisladores nacionales y los gobernadores. Por eso, si una parte no tiene voluntad nos podemos juntar cien veces y no lograremos nada. Se han firmado convenios entre los ministros del Interior de los dos países pero después los funcionarios de ellos hacen lo que quieren".

