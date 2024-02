Paponet impulsó en DIputados la vuelta del Compre Sin IVA, una de las medidas de Sergio Massa 

Tolosa Paz.jpg La exministra Tolosa Paz impulsa el proyecto.

A ella se sumaron otros legisladores reconocidos de Unión por la Patria: la apoyan el extitular de Salud en Buenos Aires, Daniel Gollan; el excanciller Santiago Cafiero; quien fuera el primer ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández, Daniel Arroyo; Leopoldo y Cecilia Moreau y otro también mendocino, aunque ya porteño por adopción: Sergio Palazzo. A ellos se sumó la sanrafaelina Paponet, quien fue precandidata a vicegobernadora de Guillermo Carmona. Sus coterráneos Adolfo Bermejo y Martín Aveiro no se sumaron a la intención.

"No alcanzamos a firmarlo. Juntaron un buen volumen de masa crítica y lo han presentado así, probablemente considerando que, si está la Lili, estamos los tres. Y la verdad es que es así: nos parece una buena idea y lo apoyamos", contestó Bermejo a este medio. Por su parte, Aveiro también dijo que no lo firmaron por una cuestión de tiempos, pero que el vínculo es casi óptimo. "Estamos trabajando muy bien juntos. Mejor que en mucho tiempo, según cuentan los que llevan años", marcó.

El proyecto viene con modificaciones respecto al original que impulsara Massa cuando fue ministro. Esta vez abarca a aquellas personas incluidas en grupos determinados y no a cualquier comprador. Por ejemplo: estarán alcanzados por el beneficio quienes cobren jubilaciones y pensiones por debajo de seis haberes mínimos, quienes perciban AUH y asignaciones por embarazo; empleados con sueldos por debajo de seis salarios mínimos; empleados de casas particulares y quienes estén comprendidos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

anses, asignaciones.webp El beneficio será sólo para grupos determinados, como beneficiarios de la AUH.

De la iniciativa, que sólo podría tratarse en el comienzo de sesiones ordinarias, luego del 1 de marzo, participaron 33 diputados de 13 provincias distintas. Según el peronismo, durante su primera implementación, el mecanismo benefició a 18 millones de personas. Paponet dijo a UNO que las provincias no perderán masa coparticipable con esta modificación (ya que el IVA se distribuye entre las 24 jurisdicciones). "Se hizo exactamente igual a como estaba hasta diciembre. Ahora, el artículo 5 del proyecto define que se hará cargo la cartera ministerial citada. En la experiencia anterior, el Ministerio de Economía estableció que lo cubría con fondos propios hasta fin de año. Así no se toca la coparticipación", marcó la diputada nacional.

Mes complicado para las ventas

El proyecto de Tolosa Paz y compañía llegó en un mes en el que la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME) relevó una caída en el consumo minorista del 28,5% respecto al mismo mes del año pasado. En algunos rubros, como Farmacia y Alimentos y Bebidas, la retracción fue todavía mayor que ese promedio. Registró -45% y –37,1%, respectivamente. Es cierto que la medición interanual igualmente venía cayendo desde 2022, pero ahora lo hace con números negativos, resaltaron.

La medida impulsa una devolución de dinero. Es decir que el comprador sí va a pagar el total del producto (con el IVA incluido en el precio), pero luego ese 21% extra será restituido al cliente a través de una cuenta bancaria. Aunque no es explícito el texto del proyecto (porque dice “reducir” y no “eliminar”) se intuye por el nombre que lo que se devolvería es el total del tributo y no solamente una parte.

diputados.jpg Será uno de los proyectos del peronismo en Diputados. Se aguarda otra batalla contra LLA.

Además, durante el tratamiento parlamentario restará definir si hay cambios en los bienes alcanzados por el nuevo mecanismo, en caso de ser aprobado por ambas cámaras y volverse realidad. Al igual que durante la experiencia anterior, implicó rebajas sólo para alimentos, bebidas, productos de limpieza, artículos de higiene personal y productos para el cuidado del hogar. Siempre que se adquiriesen utilizando tarjetas de débito.

El peronismo viene de votar en contra el paquete de leyes de la Ley Ómnibus en Diputados durante su tratamiento en general y luego también en particular (los seis artículos que llegaron a discutirse). Ahora, además, le están reclamando al presidente de la cámara, Martín Menem, que defina a los miembros de la comisión de tratamiento del DNU, para poder activar la discusión parlamentaria sobre ese instrumento.

Ahí, el justicialismo ya tiene definidos algunos nombres y también su postura. En Senadores, una de las referentes es la mendocina Anabel Fernández Sagasti. En Diputados todavía no está claro quién será el o los referentes del movimiento. Lo que sí está más que claro es que la postura será bajar el decreto, ya que lo consideran inconstitucional. Entre otras cosas, porque según ellos abarca asuntos tributarios.