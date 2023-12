Omar De Marchi quedó cerca de integrarse al gobierno de Javier Milei

Omar De Marchi la union mendocina.jpg Omar De Marchi, líder de LAUM tiene una excelente relación con el presidente Javier Milei, aseguran desde el entorno del lujanino.

Un acercamiento a Milei que viene desde la campaña

Si bien luego de separarse de su mentor en el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, ni De Marchi, ni el frente La Unión Mendocina (LAUM) apoyaron a ningún precandidato ni candidato a presidente. De hecho, LAUM se presentó sin fórmula presidencial.

Sin embargo, sería un error no recordar que cuando Milei salió primero en las PASO nacionales, el lujanino se presentó en el búnker de La Libertad Avanza -que en Mendoza se unió estructuralmente al partido Demócrata- a felicitarlos por la performance electoral. De cualquier forma, sí fue solo por felicitar a los ganadores y si quería mostrarse con ellos, la ecuación le daba bien: la foto con libertarios y demócratas salió igual.

En verdad, la relación de De Marchi con Javier Milei se remonta a la etapa en las que los dos compartían banca en el Congreso.

Omar De Marchi Javier Milei.jpg Omar De Marchi en el búnker de La Libertad Avanza en Mendoza, detrás se ve a quien fue electa diputada nacional por el partido de Milei, Mercedes Llano.

"Javier se apoyaba mucho en Omar, ya que él -por De Marchi- era el vicepresidente de la Cámara", dicen desde el entorno del ex intendente.

Esta sería la razón por la que Milei quiere a De Marchi haciendo de puente de ambos poderes, ya que además, el ex candidato a gobernador tiene mucha experiencia legislativa.

Qué pasará con La Unión Mendocina con De Marchi en Buenos Aires

Luego de las elecciones 2023, el frente La Unión Mendocina, que reunió a un grupo muy heterogéneo de políticos, desde peronistas y radicales exiliados de sus propias fuerzas, hasta demócratas, libertarios, y personas que no tenían afiliación política, LAUM comenzó a desgajarse.

►TE PUEDE INTERESAR: Presentaron el primer amparo ante la Justicia contra el mega DNU de Milei

Por lo menos desde el punto de vista legislativo, no hay demasiada cohesión entre sus miembros. Pero, según aseguran fuentes cercanas a De Marchi, la agenda de LAUM sigue siendo de temas exclusivamente locales y aunque el ex candidato a gobernador sea convocado efectivamente por Milei y se muestre abocado a temas nacionales, sus allegados dicen que no va descuidar el frente mendocino. sino que, por el contrario, va a seguir siendo su líder.

Lo que es un tanto paradójico es que De Marchi se va ya a trabajar con Milei, y aquí en Mendoza, el Partido Libertario haya salido de las filas de LAUM. Al parecer, este no es un impedimento para que el presidente le ofrezca un puesto en su gabinete.