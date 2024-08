Omar Félix recibió el aval de la Cámara Federal para terminar la obra del gasoducto en el Sur

Omar Felix gasoducto.jpg Omar Félix, Alfredo Juri Stica (director de Asuntos Legales) y Francisco Perdigues (director de Auditoría).

El mandatario sanrafaelino insistió en un acuerdo consensuado entre las partes: "No hubiésemos querido llegar a lo judicial, pero no hubo otro camino. Tienen que entender que no buscamos conflictos sino resolver un problema”.

Una de las principales preocupaciones del intendente está vinculada a los riesgos a los que está expuesta la obra. Por ejemplo, recientemente venció una de las pruebas hidráulicas. Sobre esto, Félix afirmó que "hay que hacerla de nuevo y si llegamos a 2025 y seguimos sin soluciones, se pone en riesgo toda la obra”.

La Justicia avaló la postura del Municipio de San Rafael

"Se pide que se arbitren los medios para conservar la obra y abonar el dinero comprometido para terminarla. Es sentido común”, aseveró Juri.

El letrado expuso un dato a tener en cuenta: la flamante Ley Bases, en su artículo 64, plantea que todas las obras con más de 80% de avance deben concluir.

"Esta es una obra que no puede esperar, debe finalizarse con urgencia porque vencen pruebas hidráulicas y puede estar sujeta a vandalismo”, enfatizó.

Hay que remarcar que el equipo de abogados municipales trabajó con aportes técnicos del Estudio Sanz, lo que fue destacado por Juri.

gasoducto san rafael.jpg Cuando la obra del gasoducto estaba activa en San Rafael.

Cómo sigue el proceso judicial

Más allá de los intentos de consensuar con el Estado nacional, Francisco Perdigues dio detalles de cómo debe continuar el proceso judicial.

“La cautelar plantea que el Estado Nacional cumpla el compromiso que tenía con el Municipio y finalice el gasoducto. Ahora Nación puede presentar un recurso extraordinario, pero no es una medida suspensiva, la resolución de la cámara debe cumplirse”, explicó.

Finalmente - sobre la demanda de cumplimiento de contrato - el Estado nacional tiene tiempo hasta octubre para dar una respuesta.