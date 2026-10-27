Nuevo cruce por el Atuel: Mendoza desmintió sueltas de agua desde Valle Grande tras otro reclamo pampeano

El secretario de Recursos Hídricos pampeano, José Gobbi, cuestionó las supuestas decisiones unilaterales de Mendoza sobre el manejo del río, mientras que el ministro de Gobierno, Pascual Fernández, reclamó mayor coordinación y comunicación anticipada ante eventuales liberaciones de agua.

José Gobbi, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa.

Además, el gobierno de La Pampa anunció que presentará una queja formal y solicitará un protocolo que establezca un calendario de erogaciones.

¿Cuál es la respuesta de Irrigación ante este reclamo de La Pampa?

El subdelegado de Irrigación en el río Atuel, Santiago del Río, explicó que las erogaciones desde Valle Grande permanecen interrumpidas desde el 13 de octubre debido a las abundantes precipitaciones registradas en San Rafael y sus alrededores.

"Llevamos dos semanas de lluvias en nuestra zona, que se extendieron a Punta del Agua y sus alrededores. Estas precipitaciones generan aportes naturales al cauce aguas abajo de Carmensa", aseguró Del Río.

El funcionario de Irrigación también destacó que, según los registros oficiales de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el caudal máximo registrado en Puesto Ugalde, ubicado en el límite interprovincial, fue de 9 m3 por segundo el 18 de octubre. A partir del 19, los valores comenzaron a disminuir hasta estabilizarse alrededor de los 6 m3 por segundo.

La Pampa denunció sueltas de agua sin aviso y Mendoza dijo que no se eroga desde el 13 de octubre

Además, Del Río le recordó a La Pampa la necesidad de avanzar con obras de infraestructura destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y proteger a las poblaciones cercanas al río.

En concreto, desde Mendoza atribuyeron el incremento del caudal a las constantes y abundantes precipitaciones, y no a maniobras realizadas desde el embalse Valle Grande.