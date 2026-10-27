La historia entre Mendoza y La Pampa que involucra al río Atuel suma un nuevo capítulo. En esta ocasión, la provincia vecina denunció supuestas erogaciones inconsultas desde el dique Valle Grande que habrían provocado un importante incremento del caudal.
Nuevo cruce por el Atuel: Mendoza desmintió sueltas de agua desde Valle Grande tras otro reclamo pampeano
La Pampa denunció caudales del río Atuel superiores a 15 m³/s en Carmensa, y le reclama a Mendoza coordinación y protocolos ante posibles inundaciones
Según recoge el medio sureño Diario San Rafael, desde el Departamento General de Irrigación desmintieron estas acusaciones y aseguraron que no se libera agua desde el pasado 13 de octubre.
Desde La Pampa afirmaron que en la estación de Carmensa se detectaron caudales superiores a los 15 m3 por segundo, y esta situación encendió las alarmas ante posibles crecidas que podrían afectar caminos, infraestructura y puestos rurales.
El secretario de Recursos Hídricos pampeano, José Gobbi, cuestionó las supuestas decisiones unilaterales de Mendoza sobre el manejo del río, mientras que el ministro de Gobierno, Pascual Fernández, reclamó mayor coordinación y comunicación anticipada ante eventuales liberaciones de agua.
Además, el gobierno de La Pampa anunció que presentará una queja formal y solicitará un protocolo que establezca un calendario de erogaciones.
¿Cuál es la respuesta de Irrigación ante este reclamo de La Pampa?
El subdelegado de Irrigación en el río Atuel, Santiago del Río, explicó que las erogaciones desde Valle Grande permanecen interrumpidas desde el 13 de octubre debido a las abundantes precipitaciones registradas en San Rafael y sus alrededores.
"Llevamos dos semanas de lluvias en nuestra zona, que se extendieron a Punta del Agua y sus alrededores. Estas precipitaciones generan aportes naturales al cauce aguas abajo de Carmensa", aseguró Del Río.
El funcionario de Irrigación también destacó que, según los registros oficiales de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el caudal máximo registrado en Puesto Ugalde, ubicado en el límite interprovincial, fue de 9 m3 por segundo el 18 de octubre. A partir del 19, los valores comenzaron a disminuir hasta estabilizarse alrededor de los 6 m3 por segundo.
Además, Del Río le recordó a La Pampa la necesidad de avanzar con obras de infraestructura destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y proteger a las poblaciones cercanas al río.
En concreto, desde Mendoza atribuyeron el incremento del caudal a las constantes y abundantes precipitaciones, y no a maniobras realizadas desde el embalse Valle Grande.
En pocas palabras
- La Pampa denunció: acusó a Mendoza de realizar sueltas de agua del Río Atuel sin previo aviso.
- Irrigación desmintió: aseguró que no hay erogaciones desde el dique Valle Grande desde el 13 de octubre.
- Causas del caudal: Mendoza atribuye el aumento a precipitaciones y aportes naturales, no a sueltas planificadas.