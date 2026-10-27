Maestría de Jimena Latorre pagada por el Estado: Ética Pública comenzó la investigación

La ministra Jimena Latorre junto al director de Hidrocarburos, Lucas Erio, que firmó el reintegro a su favor. Foto: Gobierno de Mendoza

Investigación a Latorre en Ética Pública

La denuncia ingresó este lunes en las tres reparticiones. En la Oficina de Ética Pública pasó a la Dirección de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sebastián Giordano, quien comenzará un proceso de investigación bajo secreto de sumario.

El pedido es estudiar posibles infracciones a la Ley 8.993 en materia de probidad, conflicto de intereses y deber de excusación. Eso, porque la autorización para el pago de la maestría de la ministra en Economía Medioambiental (MECOM), en la Universidad Francisco Marroquín, fue realizada por los funcionarios del Comité Ejecutivo, que a su vez están bajo la subordinación jerárquica de Latorre.

Adicionalmente, la denuncia exige evaluar la neutralidad del otorgamiento de fondos públicos provenientes de aportes obligatorios de empresas petroleras que se encuentran directamente fiscalizadas y reguladas por el Ministerio de Energía y Ambiente.

Denuncia en Fiscalía de Estado y Tribunal de Cuentas

Al mismo tiempo que la denuncia ingresó en la Auditoría de Ética, entró en Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas. En principio, se pedirán informes en los tres organismos y se contactarán entre sí.

Según la presentación, a Fiscalía se le pide un estricto "control de juridicidad y tutela del patrimonio provincial" para evaluar el destino de los fondos afectados. Entre los aspectos centrales cuestionados se destaca que la formación académica financiada por el Estado "pertenece personalmente a la cursante". Asimismo, el escrito advierte sobre inconsistencias temporales, dado que las firmas digitales que autorizó el reintegro en dólares lucen fechas de febrero de 2026 posteriores a la propia emisión de la orden de pago.

Ante el Tribunal de Cuentas, en tanto, se requirió la apertura de una auditoría especial sobre el fideicomiso administrado por Mendoza Fiduciaria S.A. para examinar la totalidad de los comprobantes, rendiciones y el uso de tarjetas corporativas vinculadas al patrimonio fiduciario. Eso, porque la ministra Jimena Latorre figura registrada bajo la categoría de "proveedora" con una "Factura X" en los sistemas oficiales de liquidación contable.

Secreto de sumario

Del procedimiento en Ética Pública poco se sabrá públicamente debido al secreto de sumario que rige ante denuncias e investigaciones que se formulen ante la oficina.

El artículo 31 de la Ley 8.993 de Mendoza, denominada Ley de Responsabilidad en el Ejercicio de la Función Pública, determina que “serán de carácter secreto en todos los casos en resguardo del derecho a la intimidad, y no se concederá vista de las actuaciones a los presuntos responsables”.

Ese secreto perdurará hasta el momento de la clausura del proceso investigado, pero no podrá exceder de un mes.

El deber de guardar secreto rige para todo el personal de la repartición.

Pedido de informes en la Legislatura

Paralelamente a las presentaciones administrativas, el bloque Fuerza Patria pidió la comparecencia de la ministra Latorre a la Cámara de Diputados para que brinde "informes y explicaciones sobre el marco contractual y normativo del fideicomiso", las conversiones de divisas aplicadas y las garantías de devolución o transferencia de conocimientos impuestas a favor del Estado.

La cámara baja deberá resolver en sesión este miércoles si aprueba o no la citación.