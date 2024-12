Natalio Mema cuestionó al personal de la aduana chilena: "Controla con desidia y falta de empatía"

paso a chile.jpg Por el Paso Cristo Redentor pasaron este fin de semana 35.000 personas y Natalio Mema se quejó del trato del personal de la Aduana de Chile.

Mema se refirió puntualmente al personal del Servicio Ganadero de Chile, como "un gremio difícil que hemos padecido" e insistió en su falta de compromiso con la saturación que se dio en ese paso este fin de semana: "No les interesa estar ahí, no les interesa qué está pasando. Van a cumplir un horario, hacen su trabajo, que no les gusta y aunque no les guste tampoco hay empatía", disparó.

Natalio Mema dijo que buscan reducir la burocracia para cruzar a Chile

Esto fue después de que el delegado presidencial de la localidad chilena de Los Andes, Cristian Aravena Reyes, confesara en No Tenés Cara que "la cantidad de buses y vehículos particulares superó la media que esperábamos. Por la conveniencia en el tipo cambiario ha sido bastante inusual a lo que pronosticamos".

aduana chilena.jpg Por el Paso a Chile cruzaron este fin de semana 35.000 personas y Natalio Mema se quejó del trato del personal de la Aduana de Chile.

El funcionario chileno ratificó que la política de control agrícola ganadera seguirá siendo estricta en pos de mantener los parámetros de sanidad que hoy tiene el vecino país.

Por ello Mema apuntó a bajar la burocracia de los trámites aduaneros.

"Ellos son estrictos en el control y nosotros poco podemos hacer en eso, es una decisión política pública de ellos, pero la verdad es que han tenido problemas este año incluso en el aeropuerto con el ingreso al país y estamos tratando de sumar herramientas que agilicen y para quue haya menos burocracia", comenzó diciendo el ministro de Gobierno.

Si bien reconoció que el incremento de los tours de compras ha contribuido al colapso del Paso Cristo Redentor, "porque bajan 2.000 personas todas juntas para hacer el ingreso a Chile cuando se juntan 50 colectivos de tours de compras", resaltó que desde el Gobierno de la provincia trabajan con la Nación para "simplificar muchos trámites. Hay algunos trámites que los hacemos dos o tres veces, pasamos por siete cabinas, eso es anacrónico, eso ya lo tiene solucionado buena parte del mundo en las fronteras y nosotros podríamos ir hacia ese lugar", adelantó.

Instalarán 6 baños más en Horcones

Ante la enorme cantidad de mendocinos que se espera que puedan cruzar a Chile en los próximos días, el ministro de Gobierno adelantó que hicieron las gestiones institucionales para sumar baños y poder dar un mejor servicio en Horcones.

"En los pulmones que habilitamos vimos que pasaron por allí más de 8.000 autos en estos cuatro o cinco días de la semana pasada y ahora previendo el regreso, estamos yendo a instalar también seis módulos sanitarios. José María Videla trabajó junto con la Cancillería y el Ministerio del Interior, para que nos permitan instalar ahí unos módulos sanitarios", contó.