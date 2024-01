Milei prometió encontrar a los asesinos de Umma y Petri pidió que los criminales paguen lo que hicieron

Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich fue hasta el hospital Churruca para interiorizarse de la evolución de la niña que finalmente murió.

Desde el Presidente hasta los ministros y la vice se expresaron tras la muerte de Umma

Javier Milei difundió un corto pero contundente mensaje en sus redes sociales: "Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el gobierno nacional. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron".

Petri, por su parte, indicó: "Mataron a Umma, una nena de 9 años, hija de 2 miembros de la Policía Federal. Estos criminales tienen que pagar sus consecuencias. Mis condolencias a la familia en este difícil momento".

La ministra Patricia Bullrich quien estuvo acompañando a los papás de Umma. señaló: "Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor. Lamento profundamente este brutal atentado a balazos contra Umma, la hija de Eduardo Aguilera, parte de mi custodia de la Policía Federal. El país entero, pendiente de ella, para que salga bien de esta situación traumática. Vamos atrás de estos criminales: la van a pagar".

22-01-2024_fallecio_umma_la_nena_de.jpg Patricia Bullricha estuvo acompañando a la familia de Umma.

También se expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel: "Acaba de fallecer Umma de 9 años asesinada por delincuentes luego de intentar robar a sus padres, ambos integrantes de la Policía Federal Argentina. Mi abrazo a la familia y el apoyo de nuestro gobierno a todos los argentinos de bien y a los policías que nos cuidan diariamente.QEPD Umma".

No sólo desde el oficialismo hicieron oir sus voces. Además lo hizo el peronista Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora, donde ocurrió el hecho: "Tristeza infinita por el asesinato de Umma. Nuestras condolencias para el papá y la mamá ante semejante horror, no debe haber pesadilla peor que lo que sucedió. Estamos consternados. No se puede tolerar algo así. Que sea justicia y paguen los asesinos", publicó Otermín en su cuenta de la red social X.

La nena murió tras haber sido baleada en la cabeza por delincuentes que intentaron robar el auto en el que se desplazaba con su padre, el policía federal Eduardo Aguilera (42) que estaba de franco y salía de su domicilio situado en las calles Pío Baroja y Paris de la localidad de Villa Centenario, en Lomas de Zamora.

Allí fue abordado cerca de las 9 por delincuentes a bordo de un vehículo Toyota Corolla negro que intentaron robarle su rodado, aunque al parecer el efectivo intentó disuadirlos y escapar.

Los delincuentes abrieron fuego en dos oportunidades contra el Ford Ka del policía y su hija resultó herida en la cabeza y en una de sus manos. Horas después la niña murió.

