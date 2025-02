Milei tras el escándalo cripto: "Es hora de levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí"

Había muchos bots; no son 44 mil personas las que perdieron. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas Había muchos bots; no son 44 mil personas las que perdieron. En el mejor de los casos se trata de 5.000 personas

Ante la consulta sobre si cometió un error o no, afirmó que "actuó de buena fe": aunque si miro las repercusiones políticas, puedo decir que tengo algo que aprender".

"Tengo que bajar los filtros y hacer que sea más difícil acceder a mí", reiteró.

El Presidente explicó por qué "difundió" la polémica criptomoneda

"Cuando vos mirás lo que es el universo de los emprendedores tech, la característica de este segmento de la economía es estar en la informalidad. No tienen acceso al financiamiento", continuó sobre $LIBRA, que experimentó un alza luego de su publicación en X, desde décimas hasta un valor de 4,978 dólares por cada token, y luego una estrepitosa caída que perjudicó a inversores de todo el mundo.

En dicha sintonía, aseguró que utilizó su red social para difundir un proyecto "para financiar a aquellos emprendedores que no tengan acceso al mercado financiero. Me pareció que era una herramienta importante para que se financien estas personas".

Javier Milei2.jpg El presidente Javier Milei aseguró que difundió "de buena fe" un proyecto para "financiar emprendedores tech".

La publicación está en un formato donde es claro que difundo un proyecto para que se financien emprendedores La publicación está en un formato donde es claro que difundo un proyecto para que se financien emprendedores

Sobre la eliminación de la publicación a las pocas horas, aclaró que en un primer momento la fijó para descartar los rumores de un "hackeo" que circularon en las redes sociales.

Luego, dijo que "empezó a circular mala información y eliminé la publicación. Desde mi punto de vista, como se estaba generando ruido, ante la duda me tengo que correr".

Este es un problema entre privados, porque el Estado no tiene nada que ver. Yo no lo promocioné, lo difundí. Toda propuesta que encuentre que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos la voy a difundir Este es un problema entre privados, porque el Estado no tiene nada que ver. Yo no lo promocioné, lo difundí. Toda propuesta que encuentre que pueda mejorar el financiamiento para emprendedores tecnológicos la voy a difundir

"Que nos investiguen a todos", afirmó Milei

El Jefe de Estado advirtió, como ya lo había hecho en un comunicado, que pidió la intervención de la Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, para que investiguen a todos los funcionarios, incluido él. "Es la primera vez en la historia que un presidente hace esto", lanzó.

"A mí no me pagaron por difundir, lo hago porque quiero impulsar los temas económicos. Ese es el móvil", señaló.

criptomoneda LIBRA (1).jpg La criptomoneda LIBRA que promocionó el Presidente.

En otra parte de la entrevista, el presidente Milei acusó a la ex mandataria Cristina Kirchner de "estafadora, verdaderamente chorra y dos veces condenada" por casos de corrupción, por lo que rechazó las críticas de la dirigente hacia su persona.

“Se la pasa hablando de los jubilados. El sistema dice que cuanto más gana uno, menos gana otro y ella cobraba 35 millones. No hay mayor estafador en la historia argentina que ella. No hay mayor estafa que el kirchnerismo. Cuando fue su segundo mandato, Argentina tuvo las mejores condiciones para crecer en la historia y, sin embargo, la máquina de destruir hizo que el PBI per cápita siga cayendo”, completó.

El Presidente se comprometió a eliminar el cepo este año

El presidente Milei volvió a comprometerse a que "en algún momento de este año se va a levantar el cepo": "Va a depender del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cómo estén estructurados los desembolsos. Nosotros tenemos un exceso de dólares desde que anunciamos emisión cero de 5 mil millones, eso del año pasado".

Si tomo la recomposición de reservas, tenemos más de 10 mil millones i tomo la recomposición de reservas, tenemos más de 10 mil millones

Milei aseguró que el Estado ayudó en los incendios en el Sur

El presidente Milei respondió consultas sobre los incendios en el Sur: "En el kirchnerismo se decía que iban a invertir y no se invirtió nada. Nosotros sí hicimos toda una recomposición de todo lo que es el tratamiento del fuego".

"Hubo toda una acción conjunta entre el Estado nacional y los provinciales donde hubo fuego. Incluso se puso dinero para financiar a aquellas personas que perdieron las casas", continuó.

El escándalo por una cripto que "difundió" Milei

Javier Milei fue noticia en todo el mundo tras promocionar el token cripto $LIBRA, vinculado a Viva La Libertad Project. Después del mensaje del Presidente, la moneda virtual registró un incremento exponencial en su cotización, pero en pocas horas se desplomó.

Milei eliminó el tuit a la medianoche del viernes, reconociendo que no estaba al tanto de los "pormenores" de la iniciativa. Se trata de una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain.

El 80% del circulante estaría concentrado en cinco billeteras y el dominio se creó el viernes mismo y su valor puede caer a cero por estar concentrado en pocas cuentas, según publicó el Diario La Nación.

Javier Milei.jpg El presidente Javier Milei se defendió sobre las acusaciones de una presunta estafa por la "difusión" de la criptomoneda $LIBRA.

El token $LIBRA opera en la blockchain de Solana y prometía financiar proyectos locales a través de un formulario de registro en línea, según la web oficial de Viva La Libertad Project.

Sin embargo, no se especificaban los criterios de selección ni los detalles técnicos sobre la distribución de los fondos, lo que generó dudas en el mundo cripto.

Además, el sitio ofrecía una dirección de contacto que utilizaba un correo de gmail, lo que suscitó críticas y sospechas sobre la seriedad del proyecto.