Milei dijo que quiere aprender del Paraguay y vaticinó que la inflación se terminará en 2026

“Es decir, han devuelto al Estado a su función esencial: crear las condiciones para el florecimiento de la iniciativa privada”. destacó al tiempo que remarcó que las reformas paraguayas se basan en tres ejes que aspiran a aplicar una reforma del transporte público, una transformación del aparato estatal y la implementación de incentivos económicos y productivos.

javier milei paraguay Javier Milei en Paraguay. Estuvo en el Congreso y la reunión del CPAC.

Javier Milei anunció que entre ambos países realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo; y también recordó el memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta, el acuerdo operativo Yaciretá, que reactivó las obras en Anacuá. Aclaró que se avanza en optimizar la estructura de la hidrovía y acuerdos aéreos para agilizar el transporte, los trámites en pasos fronterizos y acuerdos migratorios.

Milei sobre la inflación en Argentina

El presidente Javier Milei también hablo de las proyecciones que tiene para la economía de Argentina: "Hemos detenido la emisión de dinero a mediados del año pasado y dado los rezagos de la política monetaria que oscila en torno a los 24 meses, para mediados del año que viene Argentina habrá terminado de una vez por toda con ese flagelo de la inflación".

"Haber ordenado la macroeconomía y domesticado la inflación nos permitió pasar de ser una economía que no crecía a ser actualmente una de las economías que más crece en la región", completó el mandatario.