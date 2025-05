Mercedes Rus se quejó de que hay jueces que "ante la menor cuestión, absuelven"

Delincuente que robó en un local comercial de Godoy CRuz.jpeg Carlos Javier Estrada (38) fue detenido por el violento asalto al kiosco de Godoy Cruz, en el que le propinó una paliza a una joven empleada. Antes había recibido una pena mínima pese a ser reincidente en distintos delitos.

Hay que recordar que septiembre de 2012 Estrada fue condenado a 5 años de cumplimiento efectivo por un robo agravado por el uso de un arma impropia en concurso real. En abril del 2013 intentó escapar pero no lo logró y tras una unificación de penas le dieron 7 años. Salió en libertad en abril del 2018, tal como estaba previsto por la Justicia.

Frente a ese escenario, Rus remarcó que hay magistrados "que son misericordiosos para con el victimario y no así para la perspectiva de la víctima".

¿Por qué proliferan los juicios abreviados?

Con una mirada distinta, Omar Palermo, discutió esa hipótesis de que proliferen las penas mínimas y salió a mostrar que a los jueces locales les queda poco margen para aplicar otras penas, ya que "casi el 80% de los juicios fueron abreviados, o sea por un acuerdo entre el fiscal y el defensor. Difícil que un juez pueda hacer algo ahí”.

En contraposición la ministra de Seguridad, marcó que los casos más graves no se resuelven en juicios abreviados, y se atrevió a plantear por qué hay "una deformación del sistema en donde hay más juicios abreviados que causas que lleguen a debate".

A su entender la respuesta está en que los fiscales "son más proclives a generar acuerdos, pero por lo menos generan una condena para determinados delincuentes, y esa condena les influye en una reincidencia luego. ¿Qué está pasando con los juicios? ¿Qué está pasando con los tribunales orales? Cuando nosotros desentrañamos eso vemos que cuesta mucho obtener condenas en los tribunales orales", explicó.

Agencia MyR asaltada en junio del 2023.jpg El delincuente absuelto en un polémico fallo llegó a juicio imputado por el asalto a la agencia de autos MyR en el 2023, pese a que en una camioneta robada encontraron un barbijo con su ADN.

Para reforzar su hipótesis Rus recordó un polémico fallo que Diario UNO publicó el 23 de marzo pasado en el que un imputado llegó a juicio acusado de haber protagonizado un asalto a una agencia de autos y con un ADN que lo implicaba y aún así terminó absuelto por el beneficio de la duda.

"Esto también es lo que está pasando, pasa con los robos que los fiscales muchas veces califican de agravados, pero que los tribunales orales consideran que no, que no es agravado, como es el caso de robo de cables y demás", se quejó la ministra y sumó que lo mismo está ocurriendo en casos en que los asaltantes usan un auto robado para cometer sus atracos y hay jueces que no les adosan el encubrimiento por el robo del vehículo.