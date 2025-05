Mercedes Rus dio detalles sobre la nueva cárcel para delitos menores que construirá el Gobierno

"Sin mensaje de impunidad"

La ministra Rus detalló que "hoy, entre una cosa y otra terminan, si la condena es de un año, saliendo a los tres meses. Y bueno, es difícil incorporarlos a distintos programas de reinserción. Nosotros vamos a dar las garantías para que esa persona, aunque sea a poco tiempo, pueda estar incorporada a un plan, pero que tenga una pena en efectivo, porque entendemos que la pena en efectivo funciona como amenaza preventiva mucho mejor que una suspensión de juicio a prueba".

Rus dejó en claro que la modificación de la normativa apuntará a dar un mensaje claro como gestión en seguridad.

"Como gobierno tenemos que garantizar una provincia sin mensaje de impunidad. Por eso nos ocupamos también del sistema penitenciario y del sistema de investigaciones, porque entendemos que no solo seguridad es la prevención, es el policía en la calle. Son las dos, las tres cosas, digamos, en donde es importante un sistema de investigación que tenga esclarecimientos, porque si no mandamos un mensaje de impunidad que no es bueno y un servicio penitenciario que cumpla, digamos, en lo posible con esto de las expectativas de resociabilización".

El sistema penitenciario de Mendoza tuvo modificaciones recientes para optimizar el control. Entre ellos, el retiro de los celulares de los reos y la instalación de teléfonos antivandálicos para garantizar la comunicación.

El tema generó una gran controversia, sobre todo, después de que un juez fallara a favor de que continuaran en los penales.