La Cámara de Diputados de Mendoza dio este martes sanción final por mayoría de votos al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que establece un marco integral para la prevención, gestión y respuesta ante incidentes de ciberseguridad en el ámbito público.
Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en tener una ley de ciberseguridad
La Cámara de Diputados le dio sanción final al proyecto del Ejecutivo por 30 votos a favor y 12 en contra. "Es una política de Estado", destacó la ministra Mercedes Rus
Con esta aprobación, Mendoza se posiciona como la primera provincia de la Argentina en contar con una legislación de estas características. La iniciativa ya tenía media sanción de la Cámara de Senadores desde el 11 de agosto.
La norma fue aprobada en la Cámara Baja con 30 votos positivos de la bancada oficialista e interbloques aliados, frente a 12 votos negativos pertenecientes a los bloques del PJ, Frente de Todos (FP) y La Unión Mendocina (LUM).
Mercedes Rus: "Convertimos la ciberseguridad en una política de Estado"
Tras la aprobación en el recinto, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, celebró el histórico avance normativo a través de sus redes y declaraciones oficiales:
Rus enfatizó el alcance preventivo de la legislación: "Protegemos las infraestructuras críticas, los sistemas que sostienen los servicios públicos y los datos de los mendocinos. Damos un nuevo paso adelante para tener un Estado preparado, con herramientas para prevenir, responder y garantizar que los servicios sigan funcionando ante un ciberataque".
El debate en el recinto: visiones encontradas
Desde el bloque de la UCR, la diputada Beatriz Martínez, presidenta de la Comisión de Legislación, valoró que la norma "pone a Mendoza a la vanguardia a nivel nacional" y resaltó que la seguridad pública debe abarcar también el ciberespacio. Recordó que la norma suma aportes académicos y técnicos, complementando herramientas previas como las fiscalías especializadas, el agente encubierto digital y el uso de inteligencia artificial en videovigilancia.
César Cattaneo (UCR) enmarcó la iniciativa en el plan integral de inversión en seguridad: "La tecnología ha permitido 1.600.000 identificaciones biométricas en la calle y la detención de 5.000 personas con causas pendientes. Cuando hablamos de seguridad, no solo hablamos de computadoras o patrulleros, sino de la capacidad del Estado para anticiparse al delito y cuidar los datos sensibles de los mendocinos".
Por el lado de la oposición, Lucas Ilardo (FP) argumentó su voto en contra señalando que el proyecto "es necesario, pero no urgente" frente a las prioridades cotidianas de la ciudadanía. Cuestionó además que el foco esté puesto en la infraestructura estatal y no en el ciudadano común, advirtiendo que "en ningún momento la ley establece la responsabilidad por la filtración de datos ni la obligatoriedad de notificar al damnificado".
En esa misma línea, el diputado Germán Gómez (PJ) coincidió en que la norma requería un debate más profundo: "Es una ley regulatoria muy importante que presenta falencias y ambigüedades, dejando aspectos centrales como la composición del comité a discreción del Ejecutivo".
Ejes de la norma: estructura, prevención y control
La Ley de Ciberseguridad fija pautas de gobernanza digital, delimitando responsabilidades para los tres poderes del Estado provincial y para las empresas proveedoras de tecnología, almacenamiento o conectividad.
Organismos y respuesta operativa
- Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC): actuará como autoridad de aplicación y elaborará el Plan Provincial de Ciberseguridad.
- Centro de Operaciones de Seguridad (SOC): destinado al monitoreo continuo y la detección temprana de amenazas.
- Equipo de Respuesta ante Incidentes (CSIRT): encargado de intervenir ante ataques activos, mitigar daños y restablecer sistemas.
- Separación de roles: se dividen operativamente las funciones de conducción, ejecución y fiscalización técnica.
Registro Provincial de Incidentes y datos reservados
Se crea un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad para evaluar la trazabilidad y los tiempos de respuesta. Toda la información técnica, informes de incidentes, configuraciones y registros tendrá carácter reservado para evitar exponer vulnerabilidades del Estado.
Exigencias a proveedores y programa de divulgación
- Proveedores privados: aquellos que presten servicios digitales, software o conectividad al Estado deberán notificar de forma obligatoria cualquier vulnerabilidad o brecha de seguridad.
- Programa de Divulgación Responsable: Contará con un canal público y gratuito para la recepción de reportes de fallas o vulnerabilidades.
- Capacitación ciudadana: se impulsarán campañas de alfabetización digital para prevenir delitos como la suplantación de identidad o el robo de credenciales.
En pocas palabras
- Mendoza pionera: la provincia sancionó la primera ley de ciberseguridad del país con 30 votos a favor.
- Objetivo de la ley: establece un marco integral para la prevención y gestión de incidentes de ciberseguridad en el ámbito público.
- Declaración ministerial: la ministra Mercedes Rus afirmó que la norma es fundamental.