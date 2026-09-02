Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en tener una ley de ciberseguridad

La ley de ciberseguridad fue aprobada por 30 votos a favor y 12 en contra en la Cámara de Diputados. Foto: archivo

Mercedes Rus: "Convertimos la ciberseguridad en una política de Estado"

Tras la aprobación en el recinto, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, celebró el histórico avance normativo a través de sus redes y declaraciones oficiales:

Mendoza ya tiene Ley de Ciberseguridad. Somos la primera provincia del país en avanzar con una ley que convierte la ciberseguridad en una política de Estado Mendoza ya tiene Ley de Ciberseguridad. Somos la primera provincia del país en avanzar con una ley que convierte la ciberseguridad en una política de Estado

Rus enfatizó el alcance preventivo de la legislación: "Protegemos las infraestructuras críticas, los sistemas que sostienen los servicios públicos y los datos de los mendocinos. Damos un nuevo paso adelante para tener un Estado preparado, con herramientas para prevenir, responder y garantizar que los servicios sigan funcionando ante un ciberataque".

La diputada radical Beatriz Martínez defendió la nueva ley. Foto: Cámara de Diputados

El debate en el recinto: visiones encontradas

Desde el bloque de la UCR, la diputada Beatriz Martínez, presidenta de la Comisión de Legislación, valoró que la norma "pone a Mendoza a la vanguardia a nivel nacional" y resaltó que la seguridad pública debe abarcar también el ciberespacio. Recordó que la norma suma aportes académicos y técnicos, complementando herramientas previas como las fiscalías especializadas, el agente encubierto digital y el uso de inteligencia artificial en videovigilancia.

César Cattaneo (UCR) enmarcó la iniciativa en el plan integral de inversión en seguridad: "La tecnología ha permitido 1.600.000 identificaciones biométricas en la calle y la detención de 5.000 personas con causas pendientes. Cuando hablamos de seguridad, no solo hablamos de computadoras o patrulleros, sino de la capacidad del Estado para anticiparse al delito y cuidar los datos sensibles de los mendocinos".

Por el lado de la oposición, Lucas Ilardo (FP) argumentó su voto en contra señalando que el proyecto "es necesario, pero no urgente" frente a las prioridades cotidianas de la ciudadanía. Cuestionó además que el foco esté puesto en la infraestructura estatal y no en el ciudadano común, advirtiendo que "en ningún momento la ley establece la responsabilidad por la filtración de datos ni la obligatoriedad de notificar al damnificado".

En esa misma línea, el diputado Germán Gómez (PJ) coincidió en que la norma requería un debate más profundo: "Es una ley regulatoria muy importante que presenta falencias y ambigüedades, dejando aspectos centrales como la composición del comité a discreción del Ejecutivo".

Desde el peronismo salieron los votos en contra de la ley de ciberseguridad. Foto: X de Mercedes Rus

Ejes de la norma: estructura, prevención y control

La Ley de Ciberseguridad fija pautas de gobernanza digital, delimitando responsabilidades para los tres poderes del Estado provincial y para las empresas proveedoras de tecnología, almacenamiento o conectividad.

Organismos y respuesta operativa

Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC): actuará como autoridad de aplicación y elaborará el Plan Provincial de Ciberseguridad.

Centro de Operaciones de Seguridad (SOC): destinado al monitoreo continuo y la detección temprana de amenazas.

Equipo de Respuesta ante Incidentes (CSIRT): encargado de intervenir ante ataques activos, mitigar daños y restablecer sistemas.

Separación de roles: se dividen operativamente las funciones de conducción, ejecución y fiscalización técnica.

Registro Provincial de Incidentes y datos reservados

Se crea un Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad para evaluar la trazabilidad y los tiempos de respuesta. Toda la información técnica, informes de incidentes, configuraciones y registros tendrá carácter reservado para evitar exponer vulnerabilidades del Estado.

Exigencias a proveedores y programa de divulgación

Proveedores privados: aquellos que presten servicios digitales, software o conectividad al Estado deberán notificar de forma obligatoria cualquier vulnerabilidad o brecha de seguridad.

Programa de Divulgación Responsable: Contará con un canal público y gratuito para la recepción de reportes de fallas o vulnerabilidades.

Capacitación ciudadana: se impulsarán campañas de alfabetización digital para prevenir delitos como la suplantación de identidad o el robo de credenciales.