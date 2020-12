Sobre la pandemia, acotó que "en semanas más, semanas menos, los argentinos comenzarán a vacunarse".

Al referirse a la economía, Máximo Kirchner dijo que "no alcanza con quejarse de los precios", sino que "hay que controlarlos" y agregó: "Los empresarios tienen que entender que los argentinos no pueden más, no puede ser que quieran hacer lo mismo todos los años".

Sobre la coalición oficialista, afirmó: "Ha sido un año duro y les pido que dejemos todo por los argentinos, que es lo que tenemos que hacer. No hay lugar para la queja nuestra, afuera las peleas, las miserias de la política. Los que vengan a especular, lo mejor que pueden hacer es ir a armar otro espacio político, este espacio lo que tiene que hacer es construir una realidad diferente, después veremos que hacemos cuando haya elecciones".

Durante la ceremonia que se realizó a poco de que el Frente de Todos cumpla su primer año en el Gobierno, también habló Massa, quien destacó "el esfuerzo del Estado para superar este momento único", ya que ningun dirigente "fue preparado para gobernar en pandemia, para legislar en pandemia".

"Pudimos, a pesar de la pandemia, multiplicar la inversión en obra publica; pudimos triplcar las camas de terapia; pudimos construir el salvataje de más de 200 mil pymes con el ATP; pudimos ayudar con el IF; pudimos invertir en Seguridad; pudimos frenar despidos con el acompañamiento del Congreso", enumeró sobre los últimos doce meses.

Y agregó: "Obviamente que falta mucho pero miren todo lo que pudimos pese al límite que representa la pandemia. Termina un año que ninguno de nosotros deseó pero le vamos a devolver la esperanza a los argentinos el año que viene".

A su vez Massa sostuvo que "se va a recuperar el ingreso porque la Argentina el año que viene va a crecer", y hasta aludió a las elecciones de 2021: "El año que viene ojalá nos permita crecer en el Congreso y construir esta unidad en la diversidad, que representa el Frente de Todos".