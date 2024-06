Marinelli: "La Pampa se está victimizando" con su reclamo por el río Atuel para que la Corte reaccione

Sergio Ziliotto 2.jpg El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, reclamó ante la Corte Suprema de Justicia la cuota de caudal del río Atuel que a su entender le debe Mendoza.

“Se está regando en tierras improductivas. Están regando una bodega, en épocas donde no se justifica desde el punto de vista fenológico, le están asignando lo mismo que la Corte fijó para el ingreso de la provincia de La Pampa”, aseguró el mandatario pampeano a un diario porteño.

Ante el planteo, a mediados de mayo la Corte Suprema de Justicia les pidió a Mendoza y a la Nación que respondan, en el término 10 días, el informe que presentó La Pampa en el cual "demuestra que hay agua suficiente para cumplir con el fallo por el río Atuel".

Lo que pide La Pampa es que el tribunal haga cumplir la resolución de 2020 que ordenó a Mendoza liberar la erogación de 3,2 m3/s. del caudal. Desde Mendoza se ha sostenido reiteradamente que no es posible acatar esa resolución simplemente porque no hay esa cantidad de agua.

La respuesta de Mendoza

Luego de la reunión con los intendentes, Marinelli repasó la batalla que viene dando Mendoza por el caudal del río Atuel y explicó porqué la Provincia se mantiene en su postura de que es imposible darle a La Pampa lo que exige, simplemente por que el río no tiene el caudal necesario.

Intendentes y Marinelli por el reclamo de agua de La Pampa.jpg El conflicto con La Pampa por el río Atuel generó una reunión de los tres intendentes del Sur, sus legisladores y el titular de Irrigación, Sergio Marinelli.

"La Corte dijo hace 4 años que tiene que darse 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite sobre la base de un acuerdo entre la Nación, la Pampa y Mendoza, en base a obras y acciones. Y tenía que financiarse aquellas obras por parte de las tres partes. Se tenía que llegar a un acuerdo y puso ese caudal, que no responde aparentemente a ninguna lógica. Ya llevamos cuatro años discutiendo técnica y políticamente, nosotros hemos propuesto y está en el expediente un plan de obras para alcanzar progresivamente ese caudal, y ellos que dicen que hay que dárselo a como dé lugar sin ningún tipo de obra", resumió.

Según contó el superintendente de Irrigación, la reunión de este lunes buscó juntar la fuerza política de los tres intendentes, que responden a distintos partidos políticos (Omar Félix y Celso Jaque son peronistas, y el jefe comunal de Alvear, Alejandro Molero es radical) y los legisladores del Sur para unificar la postura de la provincia ante el reclamo pampeano, que se basa en que este año el río sí tuvo más caudal como para repartirlo con ellos.

"Llevamos más de 10 años de sequía. Este año que es un año casi normal, casi medio, no cubre la demanda. Entonces hacen todo un razonamiento técnico con el manejo de los embalses y el embalse no da más agua, lo que hace es administrar el agua que tenemos. Y este año es la primera vez que estamos cerca, pero no hemos logrado satisfacer la demanda local, que es lo que consumen los cultivos, lo que consume la gente, lo que consume la industria", marcó Marinelli.

Y añadió que la provincia de Mendoza ya dio sus argumentos en la respuesta que dio a solicitud de la Corte.

Nosotros no hemos logrado todavía completar las 75.000 hectáreas que nos había dado fallo de la Corte. Queremos que la gente conozca la otra cara de la moneda, qué les pasa a los mendocinos Nosotros no hemos logrado todavía completar las 75.000 hectáreas que nos había dado fallo de la Corte. Queremos que la gente conozca la otra cara de la moneda, qué les pasa a los mendocinos

"Esto tiene una solución política"

“Estamos convencidos de que esto tiene una resolución política y en la que tenemos que trabajar y que para eso hace falta esta unidad, la participación de todos, ponernos de acuerdo en cuáles son los ejes en los que queremos avanzar y en base a eso hacer las exigencias necesarias, las acciones necesarias para llegar a buen fin”, marcó el intendente alvearense, Alejandro Molero.

Cumbre de Intendentes por el reclamo de La Pampa.jpg Los intendentes del Sur -Celoso Jaque, Alejandro Molero y Omar Félix- coincidieron en que el conflicto con La Pampa por el río Atuel tiene una solución política.

Omar Félix, resaltó la necesidad de resolver el conflicto con negociación política, combinada con soluciones técnicas y financiamiento. Preocupado por la judicialización del tema por parte de La Pampa, destacó la responsabilidad de la Nación en el conflicto y la contribución de Mendoza al desarrollo de La Pampa con agua y que para eso se necesitan obras.

“Nos comprometimos a seguir trabajando en busca de una solución conjunta, es un problema de todos los mendocinos y tenemos la necesidad de encontrar un acuerdo político y técnico, y asegurando la participación activa en próximas reuniones en apoyo al gobernador de la provincia”, concluyó.

El intendente de Malargue Celso Jaque coincidió con sus pares y aseguró que se debe apostar a una negociación política “para que eso que se pueda acordar desde lo técnico sea factible. Hoy lo que estamos haciendo aquí es visibilizar la voluntad política frente a una problemática que tenemos y ante algo que nos genera un cierto ruido y preocupación, que es el hecho de que la provincia de La Pampa ha hecho una presentación en la Corte Suprema de la Nación”.

Opinó que la Nación debe involucrarse porque fue la primera que reguló en su momento el río Atuel en momentos en que La Pampa no era provincia.

“De alguna manera se evidencia de que no se quiere encontrar una solución política, aunque tiene soluciones. Pero sin olvidarse de algo más, la provincia de Mendoza aporta al desarrollo de La Pampa con agua. Lo hace desde Punta del Agua hacia Santa Isabel con un acueducto, pero también lo hace desde Malargue, porque desde Agua Escondida, parte del agua que tenemos allí llega a algunos sectores de La Ahumada y entonces esto no se puede desconocer porque existe y ha existido siempre una voluntad de querer encontrar una solución”, concluyó Jaque.