Margarita Stolbizer sobre las PASO: "no sirven para nada"

La ex diputada y ex candidata presidencial remarcó que ella "siempre" sostuvo que las primarias abiertas y obligatorias "no deberían estar" y agregó: "Ningún partido elige a sus candidatos en las PASO y si quisiera hacerlo lo puede hacer igual".

"Es una buena herramienta pero no para ser obligatoria para los partidos y tampoco para los votantes", sostuvo la dirigente que fue aliada del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en las elecciones legislativas de 2017.

Ocaña: sólo donde haya internas

Por su parte la diputada nacional opositora Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que las elecciones PASO "deben realizarse sólo en aquellos distritos donde haya listas partidarias que compitan entre sí" y consideró que "si no hay internas entre los partidos, no tiene sentido organizar" primarias.

"Las PASO es un mecanismo interesante para mejorar la representación de los partidos", dijo Ocaña y reiteró su postura a favor de un proyecto para que no haya PASO en aquellos casos en que los partidos hayan presentado una lista única de precandidatos por categoría.

Además, indicó que la Justicia Nacional Electoral debe proclamarlas como lista de candidatos a las elecciones generales.

Ocaña sostuvo en declaraciones a través de un comunicado que "el acto eleccionario debe realizarse cuando realmente exista una disputa de precandidatos y no que se desvirtúe un acto de tanta importancia convirtiéndolo en una mera encuesta".

"El Congreso debe ser el ámbito para discutir las PASO", aseveró.