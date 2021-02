Marcelino Iglesias: "Voy a pedir que lo que se le remate a Luis Lobos vuelva a Guaymallén"

"En este caso la ley determina que esos fondos deben ir, vía Tesorería de la provincia, a la Dirección General de Escuelas para edificios escolares. Yo le voy a pedir al gobernador que esos fondos se apliquen en edificios escolares para Guaymallén, ya que el daño se produjo en Guaymallén", resaltó el intendente que aseguró que a 5 años de concluida la gestión de Lobos, él sigue pagando "facturas pendientes, algunas que no se pueden comprobar su origen, que me reclaman proveedores de la gestión de Luis Lobos. He pagado más de $330 millones, dinero del 2015, que son como $1.700 millones actuales, de los muertos que dejó ese señor en la gestión", apuntó Iglesias a Canal 7.

La Corte deberá dirimir la condena penal

En mayo del 2019, tanto el ex intendente Luis Lobos, como su esposa Claudia Sgró fueron condenados por la Justicia Penal a 4 años y 6 meses de prisión para él y 3 años y 4 meses para ella por el delito de fraude a la administración pública. Sin embargo esa sentencia fue apelada y ahora deberá dirimirla la Suprema Corte de Justicia.

"En la causa madre de enriquecimiento ilícito, si uno lee la elevación a juicio que hizo la fiscal se da cuenta que no hay ninguna forma que él (por Luis Lobos) pueda justificar los bienes que él manifiesta tener. Es muy difícil que él y su esposa no paguen con la cárcel, porque los peritajes son de tal contundencia, que sólo no lo ve el que no lo quiera ver", sentenció el jefe comunal guaymallino.