Los tres intendentes del Valle de Uco, Emir Andraos (PJ), Alejandro Morillas y Gustavo Aguilera (CM) comparten un mismo objetivo: la reelección en las elecciones del 2027. Vienen de distintos espacios políticos, y llegaron a sus comunas con el respaldo de sus antecesores, pero hoy al menos dos de ellos están dispuestos a competir con esos mentores para extender sus mandatos 4 años más.
Los tres intendentes del Valle de Uco pelearán la reelección y se independizan de sus mentores
Los intendentes Emir Andraos (Tunuyán), Alejandro Morillas (San Carlos) y Gustavo Aguilera (Tupungato) trabajan para tener una gestión más en sus comunas
Los 3 intendentes valletanos tuvieron un mano a mano en el programa Séptimo Día, emitido por El Siete, y explicaron por qué creen que sus vecinos deben votarlos para una nueva gestión.
"Cuando recibí el gobierno era un barco al que había que darle norte, había que tapar agujeros. En este tiempo hemos logrado ponerlo en curso, tenemos un rumbo y le hemos dado respuestas a los vecinos que no podíamos darle por problemas estructurales. Un segundo periodo sería más productivo y podríamos poner a San Carlos en la órbita provincial", puntualizó Morillas.
El sancarlino llegó a esa comuna con la estructura de La Unión Mendocina, pero en medio de su gestión tomó distancia de esa plataforma electoral que se fue desgranando, se acercó a la gestión gubernamental y tejió alianza con Cambia Mendoza.
El tunuyanino Emir Andraos se percibe como parte "de un proyecto que ha transformado el departamento" y a la hora de justificar por qué necesita una gestión más al frente de la comuna, aseguró que "aún en tiempos difíciles como éstos pudimos hacernos cargo de obras nacionales que estaban paralizadas".
"Y mientras más oportunidades tengamos de continuar ese camino, Tunuyán va a seguir siendo un departamento próspero, que le da un lugar a la gente para que viva mejor".
En su caso llegó al sillón de intendente de la mano del diputado nacional Martín Aveiro, que comandó esa comuna por 12 años y por tanto, si logra que las urnas le sonrían en el 2027, ese departamento sellará 20 años de gestión peronista.
Por su lado, el radical Gustavo Aguilera marcó que en los dos primeros años de su gestión como intendente de Tupungato estuvieron marcados por una caída de la coparticipación, "y hoy tenemos un proyecto consolidado. Yo necesito terminar ese proyecto, sobretodo del agua potable y de la primer vivienda para los tupungatinos".
El radical fue funcionario del ex intendente Gustavo Soto, quien tras 8 años de gestión dejó su comuna para ser legislador, pero al parecer tiene intenciones de querer volver dar la batalla por el sillón de intendente.
En pocas palabras
- Intendentes del Valle de Uco: Emir Andraos, Alejandro Morillas y Gustavo Aguilera buscan la reelección en 2027.
- Estrategias de campaña: trabajan en gestiones para sus comunas, buscando independizarse de sus mentores políticos.
- Objetivo común: los tres jefes comunales aspiran a extender sus mandatos, consolidando proyectos de gestión en sus departamentos.