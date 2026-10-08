Los tres intendentes del Valle de Uco pelearán la reelección y se independizan de sus mentores

El sancarlino llegó a esa comuna con la estructura de La Unión Mendocina, pero en medio de su gestión tomó distancia de esa plataforma electoral que se fue desgranando, se acercó a la gestión gubernamental y tejió alianza con Cambia Mendoza.

El tunuyanino Emir Andraos se percibe como parte "de un proyecto que ha transformado el departamento" y a la hora de justificar por qué necesita una gestión más al frente de la comuna, aseguró que "aún en tiempos difíciles como éstos pudimos hacernos cargo de obras nacionales que estaban paralizadas".

El intendente Emir Andraos ya admitió que en las elecciones del 2027 buscará la reelección.

"Y mientras más oportunidades tengamos de continuar ese camino, Tunuyán va a seguir siendo un departamento próspero, que le da un lugar a la gente para que viva mejor".

En su caso llegó al sillón de intendente de la mano del diputado nacional Martín Aveiro, que comandó esa comuna por 12 años y por tanto, si logra que las urnas le sonrían en el 2027, ese departamento sellará 20 años de gestión peronista.

Gustavo Aguilera, el intendente de Tupungato, está decidido a buscar una gestión más al frente de su comuna.

Por su lado, el radical Gustavo Aguilera marcó que en los dos primeros años de su gestión como intendente de Tupungato estuvieron marcados por una caída de la coparticipación, "y hoy tenemos un proyecto consolidado. Yo necesito terminar ese proyecto, sobretodo del agua potable y de la primer vivienda para los tupungatinos".

El radical fue funcionario del ex intendente Gustavo Soto, quien tras 8 años de gestión dejó su comuna para ser legislador, pero al parecer tiene intenciones de querer volver dar la batalla por el sillón de intendente.