Los tres desafíos de Cornejo valuados en millones que marcan el "cambio de época"

La propuesta que se analiza tiene seis o siete características centrales: en primer lugar, chau APLA.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas es señalada por el Gobierno como la entidad que encareció el mecanismo y que, además, fue una máquina de impedir para algunos procedimientos. "Queríamos la lucha contra la lobesia y nos decían que no; que hacía falta otra licencia. Queríamos diversificar las tareas y también que no, que no estaban las licencias para esos vuelos. Bueno, no sirve así", simplifican en el Ejecutivo. Eso, sin contar las denuncias de que cada vez "metían" más gente, que para los funcionarios no era necesaria: pasaron de seis a 24 pilotos en seis años.

vargas arizu alfredo cornejo malla antigranizo.jpg Vargas Arizu, Cornejo y Fayad, en el lanzamiento de las mallas antigranizo.

La mirada de que el mecanismo dejó de ser rentable es subjetiva y corre por cuenta del oficialismo. O de parte del oficialismo, en realidad, porque el tema instaló en el seno de Cambia Mendoza una división prácticamente nunca vista. Sea o no correcta esa mirada, lo cierto es que, en el nuevo esquema que se piensa para el sur, contratarían a los pilotos de otra manera y no bajo las normas que la asociación le impuso a AEMSA. Aseguran que directamente sería imposible de sostener en lo económico. O sea, aunque la lucha con aviones sobreviva, el conflicto con el gremio persistirá. Y un poco le darían la razón a Cornejo.

El esquema que piensan para San Rafael y Alvear

Las otras características que puede tener también abaratarían costos: actualmente los pilotos vuelan 600 horas por temporada en los departamentos del sur. La temporada dura cuatro meses y medio y, en el nuevo esquema, los aviadores serían contratados sólo durante ese tiempo. En la lucha alternativa que ya asoma no existe más la fórmula que duró hasta junio y que les abonaba sus salarios durante los 12 meses.

El formato que pretenden en el sur implicaría muchos menos pilotos y se los contrataría sólo entre primavera y verano para luego dejarlos expectantes por seis a ocho meses. Lo que sí no bajaría es el valor del tiempo de vuelo: más de 1.100 dólares la hora, de acuerdo a fuentes oficiales.

La "aviónica", entonces -para hablar en los términos en que se está estudiando esto- quedaría en 820 millones de pesos anuales, a pagar por dos comunas del sur. Otra "X" clave a despejar es el sueldo de esos pilotos que queden: al no ser de APLA, podrán ser menos empleados por avión y no seis por nave como era hasta hace días. Además pueden sumarse desde otros lugares; es decir, no ser los mismos que volaron hasta el mes pasado -aunque no está descartado que alguno de ellos pueda "volver".

Molero Felix lucha antigranizo.jpg Félix por ahora no está seguro de tomar la lucha antigranizo. Molero sí lo estaría, afirman en el sur.

"Sobran pilotos que quieran hacer esto y estén capacitados", aseguró una fuente radical. Habría que ver si es tan así, pero de todos modos el asunto central es el dinero. ¿Cuánto cobraban los aviadores echados? "Están entre los sueldos más altos de la administración provincial", aseguran voces del oficialismo. "Tienen rango de ministro y algunos ganan más de 3,5 millones de pesos por mes", afirmaron a este diario en principio.

Desde Casa de Gobierno dijeron a UNO que sus sueldos son, en promedio, de 3 millones de pesos en bruto. Diario UNO solicitó un recibo de sueldo de los pilotos y el material que recibió da cuenta de una cifra inferior, al menos para un "comandante de avión" en el período de junio de 2024. O sea, el último sueldo-: 1,6 millones de bolsillo y 2 millones de bruto.

piloto aemsa.jpg Cifras de junio 2024, según los pilotos, a las que accedió este medio.

A los que contraten podría abonárseles menos, aseguran en General Alvear. A ese ahorro en cantidad de empleados y en volúmen de salario hay que sumarle otros gastos, como el costo de las bengalas. Una de las últimas compras registradas por la provincia fue a la firma búlgara StroyProject (ubicada en Lavalle) y fue por 10 mil unidades que costaron $456.250.000. Ahora el monto que habría que adquirir sería sólo para el sur: en uno de los municipios estiman que alcanzaría con un 50% de esa cantidad.

El sistema antigranizo 2.0 costaría menos de $3 mil millones

La lucha antigranizo para las dos comunas quedaría en menos de 2 mil millones de dólares si se pregunta en Alvear y cerca de 3 mil millones si se consulta en San Rafael. Está lejos, de todos modos, de los 17 mil millones que se pronosticaron para este año para toda la provincia. En ese sentido, hay que tener en cuenta un dato que no se dijo en medio de todo este debate: el año calendario de la lucha no coincide con el año presupuestario. Los presupuestos para el sistema de aviones rigen de mayo a mayo y los primeros cinco meses del año 2024 correspondieron -es decir que se pagaron- con el contrato con AEMSA del 2023. Así lo explican desde el Ejecutivo.

En el sur quieren saber qué aportará el Gobierno si se hace el cambio de manos. Sobre todo lo plantea Félix, quien asegura que Cornejo se está deshaciendo de una responsabilidad que en realidad le corresponde a la provincia y no a los departamentos. Entre otras cosas, la administración mantendrá a radaristas, a al menos tres mecánicos, los cuatro aviones -no los venderá y bajo este esquema nuevo concesionaría sólo a dos- y suministrará información de la Dirección de Contingencias Climáticas.

Eso, sin mencionar el financiamiento de tasas para productores (que en teoría arranca este mismo lunes) y haber asumido el costo de la decisión tomada días atrás. Las partidas pensadas para la lucha ya pagaron las indemnizaciones: el mismo jueves, de hecho, después del anuncio de los despidos, Vargas Arizu le pidió los 1.300 millones de pesos para esos resarcimientos al Ministerio de Hacienda. A casi todas las casas de los pilotos habrían mandado escribanos.

Mario Abed, Raúl Rufeil y Ricardo Mansur.jpg Abed, Rufeil y Mansur, tres del Este que están en contra de la decisión del oficialismo.

Por último, no será el último cambio: esta transformación se habló durante meses en un triángulo que incluyó a Cornejo, Vargas Arizu y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad -pero no incluyó a los intendentes, que ahora se lo reclaman-. La próxima jugada que están pensando es hacer cambios profundos en el directorio de AEMSA. Incluirán a al menos un director nuevo y es probable que alguno de los que esta actualmente (no dan nombres) cese su paso por allí.

Las próximas jornadas prometen volver a ser picantes. Serían más de quince días con el tema en el centro de la escena. Además de las reuniones y reclamos, esta semana se puso el foco en el avión antigranizo que se anunció en 2018 para el Valle de Uco y que aparentemente jamás se compró. Ahora, el pulso lo marcarán desde el Este. No sólo los intendentes propios se pusieron en contra, sino que los productores se nuclearon y planean un caravanazo hacia Casa de Gobierno el martes 23.

Qué más se hará con dinero "de Portezuelo"

Esta semana se conoció la primera obra de infraestructura que se hará con el dinero que era para Portezuelo del Viento. Se trata de un sistema de anillos eléctricos (un sistema de media tensión de 120 kilómetros) en el Sur, que beneficiaría a San Rafael y General Alvear. Es una línea de 132 mil voltios, con estación transformadora e impacto en unos 30 mil habitantes de ambas comunas. La Cámara de Comercio de San Rafael recibió la novedad con alegría: así se invertirán los primeros U$S32.600.000.

El proyecto se licitaría entre finales de este año y el verano de 2025 y se cree que su ejecución será bastante breve. Lo desarrolló el EPRE, que antes tuvo que terminar -allá por los tiempos en que la ministra Jimena Latorre era su titular- el complejo eléctrico Nihuil IV, sin el cual no sería posible este avance actual. Sin embargo, no será la única participación que tenga el Ente Regulador Eléctico en los famosos fondos que resarcieron a Mendoza por la Promoción Industrial de los '90.

anillos electricos mendoza.jpg Anillos eléctricos para la plata de Portezuelo, en el Sur.

Hay dos proyectos más que también están pensados para ser pagados con dinero de los 1.023 millones de dólares. Son las estaciones transformadoras Mendoza Norte y Cápiz, que podrían encararse desde el año que viene. La primera costaría 38 millones de dólares y la segunda, 32. Entre las tres mencionadas -la ya confirmada por el Gobierno más estas dos que suenan en los pasillos oficiales- harían los primeros 102 millones de dólares: el 10% de lo que está en el fideicomiso. Siempre pensando -afirman en Casa de Gobierno- en que haya un repago más adelante.

A eso se suma Irrigación, que tiene otras propuestas sobre la mesa desde hace tiempo. Las que pican en punta son la inversión para redes de riego en fincas en Jocolí y Villa Tulumaya (Lavalle); el revestimiento en el ya histórico canal Santa Rosa- La Paz (que aseguran está en muy malas condiciones) y otras obras en el carril Chimbas, en San Martín.

Son más que nada reservorios e impermeabilizaciones, pero afirman que necesitan hacerse con cierta inmediatez. El Ejecutivo ya solicitó que se puedan hacer con créditos internacionales del Banco Mundial, pero no es claro que puedan desarrollarse por esa vía. Si no avanza esa posibilidad, la otra alternativa es que se haga con los famosos fondos del resarcimiento. Costarían, en total, cerca de 57 millones de dólares. Hay que ir restando.

En agosto debutará formalmente el Distrito Minero

El avance minero que pretenden en calle Peltier está por dar uno de sus grandes pasos. La Universidad Nacional de Cuyo está trabajando los informes de impacto ambiental de 34 proyectos que están adentro del Distrito Minero Malargüe. El plazo para que entreguen ese análisis no está determinado, pero Cornejo los espera para mediados de agosto. Después de eso, deben pasar a un dictamen técnico multisectorial: Ianigla, Conicet y la Municipalidad de Malargüe son los que van a expedirse.

Entre cada una de esas etapas hay plazos de quince días como máximo para que cada entidad haga sus planteos. Lo que puede pasar es que elaboren recomendaciones o exigencias puntuales: como que se pida tomar muestras de agua previas al inicio de las tareas (que en este caso son de exploración); que se analice si hay comunidades originarias y entonces se solicite una consulta a las mismas (hasta ahora eso se cumpliría en uno sólo de los 34 casos) y lo mismo se hará si hay puesteros en la zona.

distrito minero.jpg En blanco, los proyectos que entraron ahora en análisis, dentro del Distrito Minero Malargüe Occidental.

Una vez finalizado eso, para lo que ya falta menos de un mes, el camino los llevará, primero, a la audiencia pública y después a la Legislatura provincial, para que sea ratificada la treintena de unidades de una sóla vez, en una única votación para cada una de las cámaras. Esto podría darse por terminado antes del inicio de la primavera, lo cual sería un plazo casi óptimo para la mirada que tiene el Ejecutivo: que antes de mediados de septiembre se comience con la etapa exploratoria.

Mientras, la provincia no ha quitado el pie del acelerador en otras propuestas. Una de las más llamativas es la búsqueda de litio, magnesio y boro en las Salinas del Diamante, en San Rafael. Esta semana se conoció que la australiana Ampere Lithium, fabricante de baterías y cuyos referentes se reunieron hace meses con Hebe Casado, pretende avanzar en el Sur antes de que arranque el 2025.

El dinero de Portezuelo al fin liberado, modificaciones a la lucha antigranizo (el tiempo dirá si es equivocación o acierto) y buscados avances en materia minera que están cerca de concretarse después de muchos años. Se pueden discutir en sí mismos y se puede llevar a la mesa de debate cómo fueron las formas. Pero marcan indudablemente un cambio de época.

