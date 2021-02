Los gobernadores despidieron en las redes a Carlos Menem

Y agregó que "todo el pueblo riojano abraza a Zulema Yoma, su compañera de toda la vida, a su hija Zulemita e hijos Carlos Nahir y Máximo, a sus nietos y a todos sus seres queridos en este momento tan triste para todos y todas", expresó finalmente el gobernador de La Rioja.

Florencia López, vicegobernadora de La Rioja, también eligió las redes sociales para expresar su homenaje: "caudillo riojano, presidente argentino, supo pilotear las tormentas, levantar al país, hacerlo altamente competitivo, víctima de demonización, preso político (en el terrorismo de Estado y en democracia). Nunca vamos a tener uno igual a Carlos Menem. Te amamos".

En su cuenta de twitter el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, también mostró su pesar por la muerte del senador y expresidente. "Lamento el fallecimiento del expresidente y senador nacional Carlos Saúl Menem. Transmito mis condolencias a familiares y amigos en este difícil momento", escribió el mandatario mendocino.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frodysuarez%2Fstatus%2F1360982429696200718 Lamento el fallecimiento del expresidente y senador nacional Carlos Saúl Menem. Transmito mis condolencias a familiares y amigos en este difícil momento. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 14, 2021

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dedicó este mediodía un saludo personal junto a su esposa, la diputada Alejandra Vigo, a los familiares del expresidente Carlos Saúl Menem, quien debía ser juzgado el 24 de febrero por su presunta participación en las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995.

En su cuenta de Twitter, el mandatario cordobés expresó: "Ante el fallecimiento de quien fuera dos veces presidente constitucional de los argentinos, Dr. Carlos Saúl Menem, hago llegar junto a mi esposa Alejandra Vigo nuestras condolencias y más sentido pésame a sus familiares y seres queridos".

En Córdoba, Menem debía afrontar el próximo 24 de este mes un juicio en su contra por imputado como "autor mediato" del delito de "estrago doloso agravado" en el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurridas en la mañana del 3 de noviembre de 1995; cuando perdieron la vida Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se manifestó en su cuenta oficial de twitter, donde expresó sus: "condolencias a familiares y amigos del expresidente Carlos Menem ante su fallecimiento".

También la vicegobernadora Verónica Magario publicó: "frente a la noticia del fallecimiento del ex presidente Carlos Saúl Menem, acercamos nuestras condolencias a su familia, allegados, amigas y amigos".

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, publicó un mensaje en su cuenta de la red social Twitter a través del cual se remitió a saludar a las personas cercanas de Menem.

"Ante el fallecimiento del ex presidente de la Nación y actual senador nacional Carlos Saúl Menem, le envío mi más sentido pésame a sus familiares y allegados", escribió el mandatario santafesino.

Por su parte, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, manifestó su pésame en su cuenta de Twitter: "Con respeto despido al compañero Carlos Saúl Menem, senador nacional, dos veces presidente de los argentinos y gobernador de La Rioja. Mis sentidas condolencias para su familia en este difícil momento".

"Lamento el fallecimiento del Senador Nacional Carlos Menem, ex gobernador de La Rioja y ex Presidente de la Nación", expresó, en tanto, el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora.

"Mis condolencias a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento", agregó el primer mandatario en sus redes sociales.

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, publicó en Twitter: "Lamento el fallecimiento del Senador nacional, ex Presidente de la Nación y ex Gobernador de La Rioja, Carlos Saúl Menem. Mis condolencias y más sincero afecto a su familia y seres queridos".

"Mi pesar por el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, a quien la dictadura encarceló y la Democracia hizo Gobernador, Presidente y Senador Nacional. Mi acompañamiento a su familia y a sus afectos ante el dolor de su muerte", expresó Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, también en Twitter.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, lamentó "profundamente la partida de quien en vida fue gobernador de La Rioja, durante más de 10 años Presidente de la Nación y hasta hoy Senador, Dr. Carlos Saúl Menem. Un fuerte abrazo a sus familiares y seres queridos en este momento de tanto dolor", según expresó en redes sociales.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, también publicó un tweet con sus condolencias: "Lamentamos el fallecimiento del ex presidente Carlos Menem, actual senador nacional. Un hombre de la democracia. Enviamos nuestras condolencias a su familia y a sus seres más queridos."

En Chaco, el gobernador Jorge Capitanich, tuvo palabras de reconocimiento para el expresidente: "Quiero expresar mis sinceras condolencias a familiares y seres queridos del senador nacional y ex presidente de la Nación Carlos Saúl Menem. Con el Dr. Menem integramos el Senado de la Nación en el periodo 2005 a 2007, a quien siempre he reconocido su trayectoria política y liderazgo, en el marco del respeto político de quien siempre accedió a los cargos públicos mediante el voto popular. No cabe la menor duda que su larga trayectoria, que incluye haber gobernado La Rioja en tres oportunidades, lo destaca como un líder político trascendente en la historia de su provincia, del Norte Grande argentino y de nuestro país".

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, publicó en redes sociales un mensaje de despedida en el que recordó la trayectoria de Menem: "Ante el fallecimiento del ex Presidente Carlos Menem expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. De gran trayectoria en el justicialismo, fue un preso político en Las Lomitas durante la dictadura militar, y el voto popular lo hizo Gobernador de La Rioja, dos veces Presidente de la Nación y actualmente senador nacional por esa provincia. Que en paz descanse. Nos adherimos al duelo nacional de tres días decretado por el Presidente de la Nación".

El mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, hizo público su mensaje vía Twitter: "Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación, gobernador de La Rioja y senador nacional. Mis condolencias para su familia y sus seres queridos en este difícil momento".

También Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, utilizó sus redes sociales para brindar sus condolencias: "Lamento la partida del senador y ex presidente Carlos Menem. Mi acompañamiento a todos su seres queridos en este momento de tristeza."

"Lamentamos el fallecimiento de Carlos Saúl Menem, segundo presidente de Argentina desde el retorno de la democracia, exgobernador riojano y senador nacional. Un abrazo y nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", compartió en Twitter el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.