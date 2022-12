Lisandro Nieri: "Si Alberto les pagara a los jubilados lo que paga por las Leliqs ganarían $150.000"

El BCRA dispuso límites: los bancos no pueden tener Leliq por más que el 100% de sus depósitos. Es decir, para tener más Leliqs los bancos tienen que captar depósitos. Y para ello, deben pagar a los depositantes tasas de interés atractivas. De esta forma, tanto las tasas de las Leliq como los intereses pagados se transmiten a los depositantes de plazo fijos en pesos en el sistema bancario.

Según publicó Nieri este miércoles en su perfil de Twitter, ese costo de los intereses que paga el Gobierno pasaron de ser poco más de $1 billón a ser $10 billones, por lo que "el Plan llegar dejará costos altísimos", dijo en referencia al planteo económico del oficialismo para terminar la gestión y llegar a las elecciones del 2023.

"El gobierno tiene déficit y se financia con emisión. Tiene atraso cambiario, y nadie quiere exportar porque se le paga el dólar a $180 menos las retenciones, por lo que tiene que salir con un premio como es el dólar soja, pero eso también se paga con emisión; y a la par tiene que pagar los intereses de las leliqs, por lo que el plan llegar a las elecciones nos va a salir carísimo a todos", repasó el ex ministro de Hacienda.

El diputado de Cambia Mendoza reclamó que el Gobierno nacional "que no encuentra cómo resolver esto, al menos debería dejar de agravar la situación, porque el bote está pinchado y no se resuelve sacando el agua a baldazos", dijo apelando a la metáfora y vaticinó "el que llegue (por el próximo presidente) va a encontrar un panorama tremendo cuando levante la alfombra, no sólo mugre".

No darán quorum para un proyecto de Anabel

Nieri adelantó que gran parte del interbloque de Juntos por el Cambio, entre los que están los 6 diputados por Mendoza, no darían quorum este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados prevista para las 13. En la temática prevista está el proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti y Mariana Recalde para establecer un Plan de Pagos para la Regularización de la Deuda Previsional, que ya cuenta con media sanción del Senado.

"Entre las temáticas previstas está la creación de 8 universidades y esa moratoria previsional que viene del Senado. El tema es que estafan a los jubilados a los que no les dieron el aumento que Alberto les prometió para diciembre, y quieren tener más jubilados a los que nadie dice cómo les van a pagar sus jubilaciones ni de dónde van a salir esos fondos. Si fuesen claros deberían decirle a los jubilados que les van a recortar aún más sus precarias jubilaciones para repartirlas entre más jubilados", disparó Nieri.

Ese proyecto para regularizar la Deuda Previsional tiene dictamen de mayoría de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, y espera su tratamiento en el recinto. Ahora será clave saber qué postura tendrán los radicales de Evolución, que aún no definían si darían quorum o no.

El proyecto ya tuvo acompañamiento en la Cámara alta y alcanzaría a más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes que exige la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

