Licitación de 6 mil tablets para "monitoreo de vacunación"

La licitación, abierta por el Ministerio de Salud, remarca que uno los desafíos "más significativos" de la campaña de inmunización contra el coronavirus será "el monitoreo de la estrategia de vacunación".

"Es esencial contar con registros adecuados que garanticen que los datos de vacunación se recopilen adecuadamente y que permitan realizar en forma oportuna y con datos de calidad, las tareas de registro nominal, vigilancia de seguridad en vacunas y las actividades de seguimiento", remarcó el Gobierno, que precisó que las tablets serán destinadas a los vacunatorios.

Al justificar la decisión de adquirir estos equipos, la cartera conducida por Ginés González García explicó el por qué de la misma.

"Debido a que la carga de datos es más sencilla en una tablet que un celular y que las condiciones de hardware y software necesarios para el funcionamiento óptimo de la aplicación no se pueden estandarizar en los celulares de uso particular de los registradores de los equipos de vacunación, se impulsa la inversión en tablets para los equipos de vacunadores que llevarán adelante la campaña de vacunación COVID-19", indicó. "Debido a que la carga de datos es más sencilla en una tablet que un celular y que las condiciones de hardware y software necesarios para el funcionamiento óptimo de la aplicación no se pueden estandarizar en los celulares de uso particular de los registradores de los equipos de vacunación, se impulsa la inversión en tablets para los equipos de vacunadores que llevarán adelante la campaña de vacunación COVID-19", indicó.

Y agregó que "debe tenerse en cuenta que las tablets que se brindarán a las provincias dejarán una capacidad instalada que servirá para potenciar las futuras campañas de vacunación".

Se busca adquirir tablets que tengan una "memoria interna de 16 GB o superior", "un Procesador Octa-Core a 2.0 Ghz como mínimo" y una pantalla de 10,1 pulgadas, entre otros detalles técnicos.