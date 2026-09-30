Le secuestraron el auto a Máximo Kirchner en San Luis

La camioneta secuestra a Máximo Kirchner. Foto: gentileza El Chorrillero

El secuestro de la camioneta

El procedimiento en Justo Daract contó el medio sanluiseño mencionado se produjo un día después de que la Policía de San Luis secuestrara una RAM 2500 Laramie 4×4 vinculada con la misma causa. Ese operativo se concretó el martes, sobre la Ruta Provincial Nº 1, en el puesto de control de Los Molles, cuando la camioneta iba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo.

Según el parte oficial difundido por la Policía, la RAM figura a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y tenía un pedido de secuestro emitido por la Justicia Nacional en febrero de 2019.

Un oficio judicial del 28 de febrero de 2019, firmado por el juez federal Julián Ercolini, dispuso el secuestro de vehículos detallados en un listado adjunto, pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.

Florencia y Máximo Kirchner. Foto: La Prensa

Causa Vialidad

La Justicia concedió este miércoles un recurso de casación a Máximo y Florencia Kirchner, como también a Sebastián José Sánchez, director de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., con los que buscan frenar el embargo de sus bienes en la Causa Vialidad.

La medida fue adoptada por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.

Los hijos de la ex presidenta Cristina Kirchner habían apelado la decisión del tribunal de rechazar recursos solicitados por su abogado Luis Joel Goldin. Según su defensa, el fallo resulta equiparable a una sentencia definitiva “por causar un gravamen de imposible reparación ulterior”, ya que “supone avanzar con los actos preparatorios y de desapoderamiento”.

En ese sentido, apuntaron que aún hay pendiente un recurso de queja ante la Corte Suprema “que cuestiona la cuantificación y procedencia del decomiso sobre determinados bienes, lo cual podría ocasionar perjuicios patrimoniales que tornarían ineficaz la ulterior intervención del Máximo Tribunal”.