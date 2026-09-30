Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y ya es ley en Mendoza

Qué dijo la ministra de Seguridad sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó la sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil y sostuvo que la edad de los adolescentes no debe impedir que la Justicia intervenga cuando cometen delitos.

Según planteó, la nueva ley establece herramientas para exigir responsabilidad y aplicar consecuencias, pero también para favorecer la reinserción y evitar que los jóvenes continúen vinculados al delito. “En Mendoza, delinquir tiene consecuencias”, afirmó la funcionaria en X.

Rus posteó en sus redes sociales la votación de Diputados minutos después de su aprobación.

Qué cambia para los adolescentes de 14 a 17 años

El nuevo régimen penal juvenil alcanza a los adolescentes de entre 14 y 17 años acusados de cometer delitos y establece un fuero especializado, con procedimientos y lugares de detención diferenciados de los utilizados para adultos.

Una de las principales modificaciones está en el momento de la detención. Desde que un adolescente es aprehendido, el fiscal tiene un plazo máximo de tres horas para decidir si queda a disposición de un adulto responsable o si debe ser trasladado a una Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA).

Qué pasa cuando detienen a un adolescente

Las UPANA quedaron reorganizadas bajo una Jefatura Provincial única, con cinco regiones: Centro, Este, Valle de Uco, Sur y General Alvear. Estas unidades están bajo la conducción de la Policía de Mendoza y deben aplicar protocolos específicos para la preservación del adolescente y garantizar un trato diferenciado del que reciben las personas adultas detenidas.

"En Mendoza, delinquir tiene consecuencias, con esta ley queda claro", sostuvo Rus en sus redes sociales.

La separación respecto de los adultos es uno de los puntos centrales del nuevo esquema. Los adolescentes no pueden permanecer alojados en dependencias destinadas a mayores de edad.

A partir de allí interviene el fuero Penal Juvenil, que tendrá Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Defensorías especializados.

Juicios orales y plazos para la investigación

Los juicios serán orales y reservados, y no intervendrán jurados populares. Cuando un adolescente sea acusado de participar en un delito junto con una persona adulta, cada uno será juzgado en el fuero que corresponde a su edad: el adulto por un tribunal con jurados y el adolescente por jueces técnicos especializados.

El nuevo régimen también establece plazos para evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente. La Investigación Penal Preparatoria tendrá un límite máximo de 12 meses.

En cuanto a la prisión preventiva, el plazo máximo previsto es de 18 meses, con revisiones judiciales periódicas para determinar si corresponde mantener esa medida.

Para los casos de flagrancia se establece además un procedimiento acelerado, con audiencias orales inmediatas.

La privación de la libertad como último recurso

A partir de la sanción de esta ley, un adolescente acusado de cometer un delito podrá ser detenido a partir de los 14 años.

El régimen plantea que el encierro debe utilizarse como último recurso y quedar reservado para los delitos considerados más graves.

Cuando corresponda la privación de la libertad, los adolescentes serán alojados en establecimientos de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), separados completamente de las personas adultas.

El sistema también incorpora medidas alternativas a la privación de la libertad y prioriza mecanismos de justicia restaurativa. Entre ellos se encuentran la mediación, la reparación del daño, la continuidad de la escolarización y la capacitación laboral.

De esta manera, el nuevo régimen combina la intervención judicial frente a los delitos cometidos por adolescentes con medidas destinadas a evitar, cuando sea posible, el encierro y sostener los vínculos educativos y de formación.