Ulpiano Suarez solicitó a la Nación la gestión de la subasta de los terrenos de la Estación Mendoza

Ulpiano Suarez en el predio donde se plantea el proyecto urbanístico Estación Mendoza. Previo hay que rematar los inmuebles de la Nación.

La gestión municipal se concretó tras haberse cumplido más de 13 meses sin respuesta formal por parte de la AABE a una propuesta presentada por la comuna el 22 de agosto de 2025, la cual incluía un proyecto de adenda para su evaluación. Desde esa fecha, el organismo nacional no ejecutó los actos administrativos requeridos para llevar adelante la subasta prevista en el proyecto.

Ante la falta de avance, la Municipalidad de la Ciudad propone aplicar la figura jurídica de la "delegación de gestión". Mediante este mecanismo, la AABE facultaría a la comuna para desarrollar el proceso licitatorio y los actos administrativos complementarios. De acuerdo con la propuesta, el municipio asumiría la conducción del procedimiento y transferiría de forma directa el monto obtenido en el remate a las cuentas bancarias que determine el organismo nacional.

Detalles del proyecto urbanístico y alcance socioeconómico

El proyecto urbanístico denominado Distrito Sustentable Estación Mendoza constituye el plan de desarrollo de mayor escala proyectado en la capital mendocina, orientado a la recuperación de un vacío urbano en el oeste del país.

La planificación municipal contempla que la subasta de los terrenos permitirá captar inversiones del sector privado para la construcción de conjuntos residenciales, locales comerciales y la creación de nuevos parques públicos. Las proyecciones técnicas de la comuna estiman que el desarrollo del predio generará más de 7.500 empleos directos y consolidará un nuevo polo de actividad económica e integración urbana.

En el texto presentado ante la AABE, el municipio fundamentó la necesidad de avanzar con el procedimiento: "La no concreción del proyecto atenta contra el desarrollo económico de la zona, la seguridad y el cumplimiento del anhelado deseo de pasar de la imagen del abandonment a la imagen del desarrollo, la generación de condiciones para la inversión privada, puestos de trabajo y transformación de la Ciudad”.

Antecedentes de los acuerdos entre la Ciudad de Mendoza y la Nación

Los antecedentes del proceso se remontan a noviembre de 2024, cuando se formalizó el convenio urbanístico que fijó las pautas de la primera etapa del proyecto. Aquel acuerdo estableció las condiciones para la subasta de una fracción inicial de seis hectáreas, delimitada por las calles Perú, Las Heras, Suipacha y las vías del Metrotranvía.

Posteriormente, en mayo de 2025, el intendente Ulpiano Suarez había solicitado a las autoridades nacionales agilizar los trámites del remate, argumentando que la comuna había completado las tareas técnicas y legislativas bajo su responsabilidad, incluyendo la mensura del terreno, la rezonificación del suelo y la sanción de las ordenanzas municipales correspondientes.

Con esta nueva presentación, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza busca reanudar el circuito administrativo e instrumentar, junto a los equipos técnicos de la AABE, la adenda necesaria para habilitar la delegación de gestión. El expediente quedó formalmente a consideración del organismo nacional a la espera de un dictamen que defina el cronograma de la subasta.