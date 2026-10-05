Las acciones de Rockhopper cayeron casi 20% tras ratificar su proyecto petrolero en Malvinas

El gobierno nacional inició demandas y denuncias contra las empresas involucradas y buscará medidas cautelares en la ONU.

Las fases de producción del proyecto petrolero en Malvinas

El proyecto petrolero Sea Lion contempla reservorios estimables en 314 millones de barriles de crudo entre reservas probadas y probables. La hoja de ruta estipula el inicio de las perforaciones para 2027, con la meta de comenzar la comercialización durante el primer trimestre de 2028.

Para las tareas operativas, el consorcio anunció el uso del buque Aoka Mizu. En etapas posteriores prevén sumar unidades adicionales para alcanzar un volumen extractivo proyectado de hasta 180.000 barriles diarios.

Desde la petrolera aseguraron que una reciente ampliación de capital por U$S200 millones garantiza el financiamiento necesario hasta mediados de 2028. Sin embargo, la presión diplomática y las trabas logísticas vinculadas al reclamo de soberanía continúan sembrando incertidumbre.

Las sanciones argentinas contra la explotación ilegal en Malvinas

El gobierno nacional profundizó las acciones institucionales ante la exploración sin autorización en aguas argentinas. La Casa Rosada instruyó el inicio de demandas judiciales, denuncias penales y sumarios administrativos contra las empresas involucradas, sus accionistas y la red de proveedores.

En paralelo, Milei activó resortes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Estado argentino solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Internacional para frenar de inmediato las tareas británicas e israelíes en la zona marítima austral.

El endurecimiento punitivo busca disuadir a potenciales contratistas marítimos e impedir que se sumen a las etapas logísticas del proyecto petrolero en el corto plazo.