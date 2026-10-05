Las acciones de Rockhopper cayeron casi 20% tras ratificar su proyecto petrolero en Malvinas

Las acciones de la firma británica Rockhopper Exploration registraron un desplome cercano al 20% en la Bolsa de Londres. La reacción del mercado financiero ocurrió tras confirmarse que la compañía mantendrá el proyecto petrolero Sea Lion en las islas Malvinas, ignorando las advertencias y el paquete de medidas punitivas anunciados por el presidente Javier Milei.
En el inicio de las operaciones Bursátiles, los títulos de la petrolera sufrieron un derrumbe del 19,28%, acumulando una merma del 32% en el último mes. Los inversores europeos expusieron sus dudas ante los riesgos legales, políticos e internacionales que implica avanzar con la extracción offshore en la plataforma continental argentina.
A pesar de este escenario negativo, la conducción de la firma reafirmó el cronograma de operaciones. Rockhopper participa con el 35% del desarrollo del yacimiento Sea Lion, mientras que la israelí Navitas Petroleum posee el 65% restante y actúa como la operadora formal del consorcio.
Las fases de producción del proyecto petrolero en Malvinas
El proyecto petrolero Sea Lion contempla reservorios estimables en 314 millones de barriles de crudo entre reservas probadas y probables. La hoja de ruta estipula el inicio de las perforaciones para 2027, con la meta de comenzar la comercialización durante el primer trimestre de 2028.
Para las tareas operativas, el consorcio anunció el uso del buque Aoka Mizu. En etapas posteriores prevén sumar unidades adicionales para alcanzar un volumen extractivo proyectado de hasta 180.000 barriles diarios.
Desde la petrolera aseguraron que una reciente ampliación de capital por U$S200 millones garantiza el financiamiento necesario hasta mediados de 2028. Sin embargo, la presión diplomática y las trabas logísticas vinculadas al reclamo de soberanía continúan sembrando incertidumbre.
Las sanciones argentinas contra la explotación ilegal en Malvinas
El gobierno nacional profundizó las acciones institucionales ante la exploración sin autorización en aguas argentinas. La Casa Rosada instruyó el inicio de demandas judiciales, denuncias penales y sumarios administrativos contra las empresas involucradas, sus accionistas y la red de proveedores.
En paralelo, Milei activó resortes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El Estado argentino solicitará medidas cautelares ante el Tribunal Internacional para frenar de inmediato las tareas británicas e israelíes en la zona marítima austral.
El endurecimiento punitivo busca disuadir a potenciales contratistas marítimos e impedir que se sumen a las etapas logísticas del proyecto petrolero en el corto plazo.
En pocas palabras
- Rockhopper ratificó: la petrolera británica mantiene el proyecto Sea Lion en Malvinas pese a sanciones argentinas.
- Caída bursátil: las acciones de la firma cayeron casi 20% en la Bolsa de Londres por riesgos legales y políticos.
- Acciones argentinas: el gobierno nacional inició demandas y denuncias contra las empresas involucradas y buscará medidas cautelares en la ONU.