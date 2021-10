El jefe de gobierno porteño y referente del PRO recorrió este viernes San Juan y San Luis en compañía del diputado nacional mendocino, Omar De Marchi y tiene previsto llegar a Mendoza pasadas las 19.30, desde ese momento liderará un encuentro con militantes del PRO en el Auditorio Ángel Bustelo, para luego compartir una cena con el gobernador Rodolfo Suarez. Si bien no sería una cena a solas, se prevé que ambos dirigentes tengan un espacio para definir estrategias de campaña, tal cual lo hicieron en un café, hace unas 3 semanas cuando Suarez visitó CABA para lanzar el Distrito de Vino.

Distrito del Vino- Rodolfo Suarez y Horacio Rodríguez Larreta (5).jpg

"Será una cena descontracturada, con el gobernador y varios de los candidatos, muy probablemente esté Alfredo Cornejo y parte del equipo del PRO, seguramente se hablará de la estrategia para fortalecer candidatos, algo similar a lo que se hizo el fin de semana pasado con Patricia Bullrich", cuentan desde el PRO, al repasar la dinámica agenda de Rodriguez Larreta en Mendoza.

Con la firme pretensión de confirmar, e incluso ampliar, la diferencia de votos que consiguió Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos en las PASO, y pensando en cómo será la gobernabilidad el 15 de noviembre si aquel resultado le es adverso al Gobierno en las elecciones generales, Rodríguez Larreta se refirió a la falta de diálogo de la Casa Rosada para con la oposición. "Hasta ahora no hubo ninguna señal del Gobierno de convocar a nadie, no sólo eso, cada vez que hablan se encargan de culpar a la oposición", remarcó el bonaerense y buscó distanciarse de esa postura: "Nosotros debemos ser distintos y convocar a un diálogo y un consenso, consensuar una política que podamos sostener 20 años, no vamos a exportar más vinos sino tenemos un plan de ganar mercados que podamos sostener en el tiempo, capturar un mercado lleva años y lo perdés en un minuto con estas restricciones".

Si bien la excusa de la visita de Rodríguez Larreta es promocionar en Mendoza el turismo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo similar a lo que hizo Suarez hace 3 semanas cuando lanzó en Devoto el Distrito del Vino, trascendió que el sábado el dirigente bonaerense desayunará con todos los candidatos nacionales de Cambia Mendoza con la misma premisa de renovar estrategias electorales para noviembre,