La trama detrás del acuerdo entre Cornejo y Milei: "rosca", danza de nombres, vetos y una bolilla negra

Hay más utilidades. Milei podrá mostrar este acuerdo en distritos donde el radicalismo y el PRO tiene cuestiones adversas con La Libertad Avanza. A Cornejo, le permitirá una campaña más simple que otra con los libertarios del lado de enfrente.

No tendría mucho sentido detenerse en la trama más reservada del acuerdo que terminaron cerrando Cornejo, Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, salvo algunos aspectos salientes.

Karina Milei con su perro Thor Karina Milei con su perro Thor.

El nuevo frente se “parió” con todos los dolores de un alumbramiento, al menos para el gobernador y los dirigentes de Cambia Mendoza. Tal parece que los libertarios no aceptaban siquiera el nombre “Alianza” en la boleta, y querían el pase a las filas violetas con bolso y cepillo de dientes de todos los aliados.

Luego, las discusiones se fueron acomodando por una razón muy sencilla: Cambia Mendoza y La Libertad Avanza comparten buena parte del electorado, con excepción del anticornejismo furibundo que anida en el Partido Demócrata, el sector demarchista del PRO (que hoy controla en la provincia el partido de Mauricio Macri), y los restos de La Unión Mendocina.

Créase o no, este acuerdo es muy conveniente también para el peronismo. Un justicialismo unido podría recuperar el sitial de principal oposición que perdió hace dos años aquella selección desesperada de LUM.

Ahora, sellado el matrimonio, hay que ver quiénes son los novios.

La distribución entre Cornejo, Milei y Luis Petri

El radicalismo trabaja contrarreloj para completar sus listas, en las que luego se acoplarán los candidatos que proponga La Libertad Avanza. El reparto a diputados nacionales será entre tres y no entre dos, porque hay que contar a Luis Petri como parte del acuerdo dentro de la propia UCR.

Por si alguien no lo recuerda, el hoy ministro de Defensa de la Nación peleó la candidatura a gobernador contra Cornejo en 2023 -obtuvo el 40% de los votos del frente Cambia Mendoza-, y quiere mantener ese lugar de poder interno porque la próxima parada será en 2027. La distribución en los cargos para octubre no sería en partes iguales, sino de acuerdo a los intereses y el paso de cada uno.

Luis Petri en La Rural Luis Petri en La Rural.

El viernes a las 11 de la mañana, el portal de noticias MDZ publicó que el comerciante y conferencista Juan Francisco Retali, de 40 años, encabezaría la lista de la flamante alianza. Retali es un empresario pyme conocido, dueño de la tienda “Dibujitos”. Inmediatamente, dirigentes radicales le enviaron la nota al diputado nacional Facundo Correa Llano, único y exclusivo enlace local entre LLA y Cambia Mendoza. “Nosotros no hemos difundido ningún nombre” respondió el diputado por mensaje de WhatsApp a sus interlocutores. Con el correr de las horas, el nombre de Retali perdió temperatura.

En Godoy Cruz -donde es vecino del departamento- los radicales creen que Retali sería quién integre la lista local de concejales de la alianza radical-libertaria ¿Por qué este intercambio con categoría de chisme es importante? Porque en el Gobierno, la UCR, los intendente radicales; no tienen idea de quién será el propuesto por LLA para encabezar la nómina de cinco candidatos a diputados nacionales. La razón forma parte del acuerdo: Cornejo no tendrá poder de veto sobre esa designación, aunque le pasarán el escáner por completo. Le van a “stalkear” hasta su ascendencia en tercer grado, por las dudas.

Si el nombre que propone LLA para la lista nacional es masculino, la diputada nacional radical Pamela Verasay -que termina su mandato- tendría grandes chances de repetir. Y si es una mujer libertaria la principal postulante, las acciones que suben son las de Andrés “Peti” Lombardi, presidente del partido y de la Cámara de Diputados de la Provincia. Los puestos “entrables” de esa lista de cinco en general son los primeros tres. En ese trío habrá dos libertarios puros y sólo un radical. Los otros dos puestos serían un libertario más, y un radical de Petri o de Cornejo para decorar la lista.

verasay congreso diputados.jpg Pamela Verasay, en una de las sesiones de Diputados.

Uno que no puede ser candidato en este frente

Hay en esta historia una bolilla negra. El acuerdo entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza deja viudas dolientes: los liberales-libertarios más anticornejistas enquistados sobre todo en Guaymallén, Ciudad y Luján de Cuyo, donde hay bandas tuiteras libertarias que se han aburrido de defenestrar al radicalismo, denostar y difamar a miembros del gobierno; el PRO “oficial” cuyo presidente es Gabriel Pradines, el Partido Demócrata, los sancarlinos nucleados alrededor de Jorge Difonso, la Coalición Cívica, y algunas patrullas perdidas que funcionaron en La Unión Mendocina y que quedaron afuera de este acuerdo.

Algunos de ellos le incendiaron el teléfono a Facundo Correa Llano por estas horas. Y si bien es cierto que Cornejo no tendrá el superpoder de vetar al postulante de LLA para encabezar la lista, sí se aseguró que ese nombre no será el de Omar De Marchi, ex candidato a gobernador de La Unión Mendocina, luego de una campaña en 2023 que resultó extremadamente tensa. De Marchi hoy es funcionario del gobierno libertario.

El principal temor de la UCR es que los libertarios aparezcan con una postulación intragable, o directamente impresentable, o que pasen por otro caso “Lourdes Arrieta”. Pero confían en el buen tino del diputado Facundo Correa Llano, el presidente libertario cuya parquedad exasperante y abuso del “casete” ante la prensa han sido útiles para traer el acuerdo hasta aquí.

El acuerdo provincial tiene condimentos interesantes, sobre todo porque entre los cargos que Cambia Mendoza renueva hay algunos de fuerzas que dejaron de pertenecer al frente oficialista. Esta parte del acuerdo le sería gratis a Cornejo, siempre que los libertarios que ingresen a la Legislatura acompañen luego al Gobierno, y no salten de inmediato a la oposición. No hay reaseguros cruzados en este sentido. En general, los libertarios llevarán el segundo lugar en las listas de diputados y senadores provinciales.

Hay una cuestión de orden a considerar. Los radicales se obligaron a sí mismos -a través de una resolución del Comité Central Provincial- a elaborar hasta el martes 29 de julio las listas de candidatos que luego serán sometidas al Congreso Partidario del 9 de agosto, y luego a la conjunción final con LLA. Entre diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales son un centenar de casilleros a completar ¿Será una lista “muleto”? No. Los que se santifiquen en el Congreso, deberán “correrse” en el orden en que hayan sido ungidos, para hacer lugar a los libertarios.

Andrés Lombardi, como presidente de la UCR, se encargó de recolectar entre los intendentes los pedidos de lugar. Los intendentes son muy celosos de los espacios en sus distritos. Vaya un ejemplo. Los radicales renuevan en el primer distrito electoral -que incluye Ciudad, Guaymallén, Las Heras y Lavalle- a cinco diputados producto de un resultado excepcional en 2021 y tres senadores. Entre ellos dos capitalinos de peso: Alejandro Diumenjo en senadores y la diputada Cecilia “China” Rodríguez, presidenta de bloque además. Es inimaginable que el intendente Yayo Suárez no esté absolutamente pendiente de este armado. Es uno de los que piensa en 2027.

Los oficialistas que dejan la Legislatura

Son varios los radicales conocidos y sus aliados que dejarán la Legislatura en mayo próximo, producto de la elección de octubre de este año: se van los senadores Claudia Najul, Martín Kerchner, Abel Freidemberg, más Diumenjo, entre otros legisladores de roles menos relevantes.

En Diputados, los que dirán “adiós” o “hasta pronto” son -además de la “China” Rodríguez- Evelin Pérez, Claudia Salas, Daniel Llaver, Enrique Thomas y Gabriel Mosso, de un total de quince diputados que Cambia Mendoza debe renovar.

martin kerchner senado paso.jpg Martín Kerchner, una pieza clave de Cambia Mendoza que deja la Legislatura.

Aquella elección de 2021 marcó un récord. El oficialismo colocó 16 de 24 diputados y en el camino perdió a Lula Balsells Miró (se fue a LUM con el PRO demarchista), quien también termina su mandato ¿Habrá reelecciones? Muy pocas. Alfredo Cornejo está pidiendo caras nuevas dentro del espacio, algo que debe conversar con los intendentes.

¿Qué lugar le quedará a Luis Petri dentro del acuerdo? Fue uno de los primeros que pidió la conjunción de los que piensan parecido en un puñado de políticas públicas de austeridad, eficiencia, gasto público, seguridad, entre otros aspectos. “La vio”, para expresarlo en términos mileístas, cuando él y Patricia Bullrich declararon su apoyo a Milei luego de perder las elecciones presidenciales de 2023 integrando la fórmula de Juntos por el Cambio. En 2024, Petri pregonaba casi en solitario la necesidad de una alianza, de la que el PRO -en Mendoza- de momento está afuera.

Los nombres que propondrá Petri deberían ajustarse dentro de los lugares que ocupará la UCR en la alianza con LLA. Petri y Cornejo tendrían una conversación este lunes. Hay un moderado optimismo en que todos se van a acomodar al lugar que hay, con algunos pocos heridos.

¿Cuál es la fecha de cierre de toda esta rosca? El 7 de agosto se firma el frente. El 17 de agosto se deben entregar las listas. En Cambia Mendoza esperan tener el lunes 11, a más tardar, los nombres libertarios. En el caso de las listas provinciales y locales, sí habrá “poder de veto” del gobernador. El oficialismo no quiere sorpresas en los distritos ni en los concejos deliberantes. Nadie querría dormir con el enemigo.

Viudas del acuerdo

Pocos creen que hay lugar en el frente oficialista para agrupaciones que demostraron aversión profunda a Cambia Mendoza. Pero el pensamiento no es uniforme en estos grupos. En el PRO aún demarchista hay quienes piensan que clavar la bandera “El límite es Cornejo” fue un error grosero de cálculo político y estarían dispuestos a recalcular tales límites. Probablemente han subestimado la capacidad de operación del gobernador y han quedado sin brújula. "En este momento tenemos menos definición que Cavani en Boca", dijo uno de los dirigentes de este sector ante la consulta.

La posición de los grupos libertarios anticornejistas es incómoda, porque varios forman parte del bloque de LLA en la Cámara de Diputados de la Nación, como Mechi Llano y Alvaro Martínez. Mechi es originaria del Partido Demócrata, cuyo veterano referente Carlos Balter mantiene una larga relación que excede lo político con el ministro Guillermo Francos, por ejemplo. También hay relaciones familiares que atraviesan varios de los apellidos gansos-libertarios. La especulación es que habrá una participación electoral del PD más el PRO “anti Cornejo” y otros libertarios en un frente opositor. Son ex socios de Cambia Mendoza y han quedado sin referencia visible ¿Será el ex presidente del PRO Álvaro Martínez su candidato?

Hay otros liberales. El Partido Libertario cuya presidenta hoy es Catalina Garay Lira está por “arrimar” al frente oficialista. El resto del mapa electoral tiene algunas incógnitas importantes: lo que pasará en el PJ, y si el Partido Verde y Libres del Sur pueden sellar un acuerdo.

Hay un dato más que conviene observar. El Partido de los Jubilados podría hacer una buena elección en Mendoza, dado el destrato inconcebible de la delegación local a los adultos mayores, entre el incumplimiento del fallo federal para entregar los medicamentos con cobertura al 100% y el indignante periplo que deben soportar los adultos mayores para retirar sus pañales en un lugar absolutamente alejado que les requiere grandes gastos de traslado.

Este Partido de los Jubilados que preside Isabel Groso pediría la semana próxima la renuncia del abogado David Litvinchuk, el inclasificable titular de la delegación local del PAMI.

Reclamo de jubilados en el PAMI Jubilados y sindicalistas en el PAMI de Mendoza, el miércoles de la semana pasada.

Con la sacralización del acuerdo entre libertarios y el gobierno provincial, hay que preguntarse qué ocurrirá con la ya famosa afiliación trunca de la vicegobernadora Hebe Casado a La Libertad Avanza. Como se sabe, la vice y el representante libertario Correa Llano no se dispensan ninguna simpatía. Pero la médica tiene acceso directo a Javier Milei. El viernes se hartó del manoseo y le escribió al presidente. El León le prometió ocuparse. Por lo tanto, alguien tendrá que hacer los deberes.

¿El acuerdo entre los oficialismos es sólo electoral y vence el 27 de octubre? Se supone que no, y que se acompañarán mutuamente en las gestiones nacional y provincial. Luego, dependerá de las personas. Es política, donde los milagros a veces se producen, pero se cuentan con los dedos de una mano.